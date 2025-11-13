Tu licencia de conducir del Edomex llegará a domicilio, ¿cuáles son los costos y requisitos en 2025?

Edomex entrega a domicilio licencias de conducir

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Edomex realizó un convenio con el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) para que los conductores de vehículos particulares puedan recibir la renovación de su licencia de conducir directamente en sus hogares.

El propósito es que sea un trámite más eficiente y mejorar la calidad del servicio al reducir tiempos y costos de traslado para quienes opten por esta modalidad de obtener el documento.

De acuerdo con Alejandro Palacios Estrada, Director del Registro de Licencias y Operadores de Semov, se enviarán cartas de invitación a conductores cuya licencia estén próximas a vencer, con 30 días de anticipación, en las que se incluirán las líneas de captura para que el usuario especifique la vigencia al momento de renovar.

Una vez haya realizado el pago respectivo a la Secretaría de Finanzas, el usuario deberá retornar su pago por correo para recibir su nueva licencia en su domicilio.

Los tipos de licencias que entran en el Programa de Correo Postal son:

- Tipo A Automovilista

- Tipo E Chofer servicio particular

Estas serán entregadas en los domicilios de los solicitantes en los 125 municipios que integran el Estado de México.

Sin embargo, los solicitantes deberán contar con su expediente totalmente digitalizado y vigente:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio

Otras limitaciones son no ser extranjero, no tener padecimientos físicos (personas con capacidades diferentes) y que su último trámite de licencia no se haya realizado en línea o correo postal, según el comunicado oficial de Semov.

(@SEMOV_Edomex)

¿Cuántos cuestan las licencias de Edomex en 2025?

En el Estado de México, existen cuatro tipos de licencias de conducir de servicio particular, con costos diferentes según el periodo de vigencia que sea elegido.

Estos son los precios actualizados en 2025:

Licencia A (Automovilista)

Vigencia de 1 año: 719 pesos

Vigencia de 2 años: 963 pesos

Vigencia de 3 años: 1,287 pesos

Vigencia de 4 años: 1,712 pesos

Licencia C (Motociclista)

Vigencia de 1 año: 719 pesos

Vigencia de 2 años: 963 pesos

Vigencia de 3 años: 1,287 pesos

Vigencia de 4 años: 1,712 pesos

Licencia E (Chofer de Servicio Particular)

Vigencia de 1 año: 942 pesos

Vigencia de 2 años: 1,256 pesos

Vigencia de 3 años: 1,675 pesos

Vigencia de 4 años: 2,232 pesos

Permiso Provisional D

Práctica “a” para personas de 15 años: 3,420 pesos por 1 año de vigencia

Práctica “b” para personas de 16-17 años: 719 pesos por 1 año, o 963 pesos por 2 años.

El costo por duplicado de la licencia o permiso es de 486 pesos, mientras que la constancia es de 109 pesos.