¿Por qué gran parte de los jóvenes salieron con bola blanca?

En varios módulos del sorteo del servicio, el personal encargado explicó que la distribución de las bolas no fue aleatoria. Durante uno de los eventos en Mexicali, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la cantidad de bolas blancas aumentó por instrucción de un alto mando.

Mientras se dirigía al grupo enlistado, lo expresó así: “En este año ustedes fueron 1,270 elementos, de los cuales solamente 13 elementos resultaron en bola negra.” Minutos después, aclaró el origen de la decisión: “Lo anterior fue orden del alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto con el fin de tener una mayor participación de ustedes en el servicio".

Tremendo regalote de la 4T a la Generación Z en especial a los nacidos en 2007. Resulta que este año, al 95% de los que se inscribieron al Servicio Militar les tocó “bola blanca” en el sorteo, por instrucciones del “Alto Mando”, según les explicaron. ¿Para? 👇 pic.twitter.com/ouvTMeCnCS — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) November 25, 2025

El anuncio también dejó claro que no se trató de una medida local, sino de alcance general. En sus palabras: “No fue solamente en Mexicali, fue a nivel nacional”. Con ese criterio, casi todos los registrados quedaron clasificadas como bola blanca.

Aunque la aclaración fue hecha directamente por el elemento de la secretaría en sitio, hasta ahora no existe un boletín oficial que confirme la instrucción por escrito.

En otro punto del país, un auxiliar del sorteo confirmó una proporción similar. Sobre los resultados del módulo a su cargo señaló: “Se sortearon 334 jóvenes, de los cuales 331 tuvieron bola blanca y tres bola negra".

Qué significa sacar bola blanca o azul

Quienes obtienen bola blanca o bola azul deberán integrarse al esquema denominado “encuadrado”, es decir, asistir a capacitación militar en Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada.

El encuadramiento forma parte de las obligaciones y se lleva a cabo con un calendario y asistencia definida en sesiones programadas. La integración se formaliza durante el proceso de reclutamiento, y posteriormente en la etapa de adiestramiento.

Cómo funciona el proceso completo del Servicio Militar Nacional

El Servicio Militar Nacional se desarrolla en cinco fases durante el año: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación. Cada color participa en estas etapas.

Alistamiento

Se realiza en Juntas Municipales, Alcaldías de Reclutamiento y Consulados. Aquí se registran los jóvenes que cumplen 18 años, remisos y mujeres voluntarias para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

Sorteo

El sorteo ocurre un domingo de noviembre. Ahí se determina si el participante quedará:

Encuadrado (bola blanca o azul)

A disponibilidad (bola negra)

Reclutamiento

El reclutamiento se lleva a cabo los fines de semana del mes de enero. En esta fase se entrega la cartilla de identidad y la documentación correspondiente.

Los requisitos son:

- Acta de nacimiento

- Identificación oficial con fotografía

- CURP

Si la cartilla fue emitida en otro municipio, alcaldía o consulado, se requiere adicionalmente un Aviso de Cambio de Domicilio y comprobante del nuevo domicilio.

Mujeres mexicanas mayores de 18 años pueden integrarse de manera voluntaria al Programa General de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

Adiestramiento

Se imparte de febrero a noviembre. Consiste en 44 sesiones sabatinas de 08:00 a 13:00 horas en Centros de Adiestramiento, con contenidos de doctrina militar vigente.

Existe también la opción de encuadramiento voluntario interno durante tres meses con actividades de lunes a sábado.

Los interesados en presentar el servicio hacia el 2026 deberán tomar en cuenta que este procedimiento cambiará su formato.

¡El Servicio Militar Nacional cambia para ti!



A partir del año 2026, la fase de adiestramiento para liberar tu cartilla del Servicio Militar Nacional, cambia:



· 2 escalones con 13 sesiones sabatinas.

- Del 14 Feb. al 9 May. 2026.

- Del 1 Ago. al 24 Oct. 2026.



· Al… pic.twitter.com/D0KyEogk4V — @Defensamx (@Defensamx1) November 25, 2025

Liberación

La liberación ocurre en diciembre. Las Secretarías de Defensa Nacional y Marina entregan Cartillas de Identidad y Hojas de Liberación a quienes cumplieron su servicio en cualquiera de sus modalidades.

Si el interesado no puede recoger la documentación, un familiar de primer grado puede hacerlo con carta poder.

La documentación no reclamada se destruye el 1 de julio del año siguiente.