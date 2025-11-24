Qué dijo el gobierno federal sobre el bloqueo

Durante la tarde del viernes 21 de noviembre, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicaron un comunicado donde informaron que no habría megabloqueo este 24 de noviembre.

El contenido del mensaje incluía los siguientes puntos:

- Funcionarios han sostenido reuniones con productores y agricultores para atender sus demandas.

- Se destacó que el diálogo es la vía propuesta para resolver inconformidades y no los bloqueos, debido al impacto en ciudades y carreteras.

- Se mencionó un acuerdo para que este lunes 24 representantes del movimiento fueran recibidos en la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de Ley de Aguas.

- Se afirmó que existe comunicación continua con agrupaciones de transporte para agilizar trámites, garantizar seguridad y coordinar medidas con autoridades estatales.

- La postura del gobierno planteaba que el bloqueo no se realizaría bajo el argumento de que se priorizaría la vía institucional.

Qué respondió la ANTAC

Horas después, en la página oficial de Facebook de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), se afirmó que el comunicado difundido por el gobierno era falso.

Las publicaciones recientes mantienen activos los llamados para participar en el paro nacional y no existe mensaje de cancelación oficial dentro de los canales utilizados para organizar el movimiento.

La organización sostiene que el bloqueo se mantiene en pie con los mismos términos anunciados desde semanas previas.

Motivos del megabloqueo

El movimiento ha sido convocado por transportistas y organizaciones campesinas para exigir atención a temas como:

- Inseguridad en carreteras.

- Extorsiones a transportistas.

- Corrupción atribuida a elementos de Guardia Nacional, policías estatales y municipales.

- Retrasos en trámites como placas, licencias y evaluaciones médicas.

A estas demandas se suman las de grupos campesinos que reclaman:

- Precios de garantía

- Apoyo al campo

- Ajustes en programas agrícolas para producción de frijol, maíz y otros cultivos

A qué hora inicia el megabloqueo

El bloqueo está convocado para iniciar a las 8:00 horas de este lunes 24 de noviembre.

Carreteras y zonas con posible afectación

De acuerdo con la información publicada por la ANTAC, los bloqueos previstos contemplan los siguientes puntos:

- Autopista México–Toluca

- Autopista México–Querétaro

- Autopista México–Pachuca

- Autopista México–Puebla

- Autopista México–Cuernavaca

- Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

- Autopista Naucalpan–Ecatepec

- Circuito Exterior Mexiquense

- Central de Abastos Ciudad Guzmán, Jalisco (desde las 7:00)

- Caseta de Calera, Zacatecas

Además, se mencionan afectaciones confirmadas en los siguientes estados:

- San Luis Potosí

- Sinaloa

- Chihuahua

- Ciudad de México

- Sonora

- Zacatecas

- Aguascalientes

- Tamaulipas

- Veracruz

- Jalisco

- Michoacán

- Guanajuato

- Campeche

- Yucatán

- Quintana Roo

- Baja California

- Colima

- Nayarit