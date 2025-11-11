Publicidad

Segob se reúne con autoridades de Michoacán para buscar la paz

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que estarán trabajando para conformar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
mar 11 noviembre 2025 08:15 AM
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que estarán trabajando para conformar el Plan Integral para la Paz y la Justicia en Michoacán. (Cortesía)

Con la finalidad de concertar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha tenido diversas reuniones con autoridades civiles y eclesiásticas de esta entidad.

En un encuentro de trabajo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con 25 presidentes municipales de la entidad, estuvieron también la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; y el titular de la Unidad de Gobierno, Tonatiuh Ramírez.

La titular de la Secretaría de Gobernación explicó que, con esta apertura, se cumple la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acordar la construcción de la paz en el estado.

“No va a ser la última vez que nos veamos, con el permiso del gobernador, vamos a estar trabajando en el Plan Integral para la Paz y la Justicia en Michoacán”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, la funcionaria escuchó los planteamientos que hicieron los alcaldes, entre los que destacaron temas como educación, combate a las adicciones, atención a las comunidades indígenas, seguridad e infraestructura, al solicitar, por ejemplo, la construcción de universidades, escuelas preparatorias y obras hidráulicas.

Acercamiento con los representantes religiosos

La secretaria de Gobernación y el gobernador de Michoacán se reunieron con obispos, vicarios y párrocos de la Iglesia Católica en esta entidad, así como con Héctor Mario Pérez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

En su intervención, Rodríguez Velázquez lamentó el fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y explicó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se realiza esta escucha, con atención y respeto, para conocer su pensamiento y construir en conjunto el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Apuntó que, además, es necesario establecer un plan que mejore los servicios, la infraestructura y otras peticiones de los habitantes de Michoacán.

Por otra parte, la titular de la Segob también tuvo un encuentro con representantes de la Iglesia Evangélica del estado.

“Escuchamos con respeto a las cabezas integrantes de las iglesias evangélicas en Michoacán. Hay mucha experiencia y lo hacen desde su sentimiento, desde su palabra”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria invitó a los representantes religiosos a seguir contribuyendo en la parte espiritual y de valores entre la sociedad.

En estos encuentros, Rosa Icela Rodríguez reiteró que Michoacán es un estado prioritario para el Gobierno de México y que están comprometidos a trabajar por la paz y la seguridad de la población.

