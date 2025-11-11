Segob se reúne con autoridades de Michoacán para buscar la paz

Con la finalidad de concertar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha tenido diversas reuniones con autoridades civiles y eclesiásticas de esta entidad.

En un encuentro de trabajo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con 25 presidentes municipales de la entidad, estuvieron también la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; y el titular de la Unidad de Gobierno, Tonatiuh Ramírez.