Quiénes recibirán hasta 70,000 pesos de apoyo económico a damnificados por lluvias y cuándo reciben el pago

“El primer apoyo de 20,000 pesos ya fue dado a cerca de 100,000 familias, y vamos ahora con el segundo apoyo que depende de qué daño tuvo la vivienda. Además, va a haber apoyo para comercios y apoyo para las parcelas que fueron afectadas por las lluvias”, recordó en la Mañanera del Pueblo.

¿Cuándo harán el segundo pago?

La jefa del ejecutivo informó que será el próximo lunes 10 de noviembre cuando se inicie la entrega del segundo apoyo para reconstrucción de vivienda en los estados afectados por las lluvias que se registraron del 1 al 9 de octubre.

Un total de 126 municipios se vieran afectados por la pérdida de vidas, vivienda y las principales fuentes de ingresos para las familias; además de que hubo 8o fallecidos y miles de damnificados.

¿De cuánto será el apoyo?

El monto variará de acuerdo con el nivel de afectación registrado en el censo levantado por los Servidores de la Nación.

Los apoyos económicos se distribuirán en tres niveles:

25,000 pesos, para viviendas con afectación media.

para viviendas con afectación media. 40,000 pesos , para daños mayores.

, para daños mayores. 70,000 pesos, en casos de pérdida total.

Una mujer con la vista baja está sentada fente a una casa inundada causada por las fuertes lluvias en el barrio Las Granjas en Poza Rica, Veracruz. / La imagen corresponde al 14 de octubre de 2025. (Foto: Hector Quintanar/AFP)

La dispersión del dinero se realizará a través del Banco del Bienestar y para su entrega se enviará un mensaje SMS o llamada telefónica para acudir a las mesas de atención que instalarán la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar, donde deberán presentar su identificación oficial para recibir el apoyo correspondiente.

El primer apoyo consistió en la entrega de 20,000 pesos en beneficio personas afectadas por las lluvias en comunidades de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, informó la secretaria de Bienestar.

El 22 de octubre, Ariadna Montiel Reyes, encabezó el operativo de la entrega del primer apoyo a cerca de 17 mil personas que fueron convocadas, de las que 3,500 son de Poza Rica, Veracruz. La dispersión concluyó el 29 de octubre.

Apoyo con la vivienda

Respecto al apoyo a la vivienda y la reubicación de personas que viven en zonas de riesgo, será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informará la reubicación de las viviendas que se encuentran en zonas de riesgo y su restitución se realizará a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

“La mayoría están convencidos y si hay una persona que no está convencida no se le puede obligar, sino sencillamente notificarle que está viviendo en una zona de alto riesgo”, informó la presidenta el 6 de noviembre.