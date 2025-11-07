Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

¿Cuándo habrá nueva dispersión de apoyo económico a damnificados por lluvias?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer las fechas para la dispersión de los apoyos económicos a los damnificados en cinco entidades que resultaron afectadas por las lluvias en octubre de 2025.
vie 07 noviembre 2025 11:58 AM
Quiénes recibirán hasta 70,000 pesos de apoyo económico a damnificados por lluvias y cuándo reciben el pago
Una mujer observa el interior de su casa dañada debido a las fuertes lluvias en el municipio de Álamo, Veracruz. / La imagen corresponde al 12 de octubre de 2025.
 (Foto: Hector Quintanar / AFP)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la nueva fecha para la segunda dispersión del apoyo económico que realizará el gobierno federal a damnificados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí y que forma parte del Plan Integral de Apoyo a los afectados por las lluvias extraordinarias que se registraron en octubre.

Publicidad

“El primer apoyo de 20,000 pesos ya fue dado a cerca de 100,000 familias, y vamos ahora con el segundo apoyo que depende de qué daño tuvo la vivienda. Además, va a haber apoyo para comercios y apoyo para las parcelas que fueron afectadas por las lluvias”, recordó en la Mañanera del Pueblo.

¿Cuándo harán el segundo pago?

La jefa del ejecutivo informó que será el próximo lunes 10 de noviembre cuando se inicie la entrega del segundo apoyo para reconstrucción de vivienda en los estados afectados por las lluvias que se registraron del 1 al 9 de octubre.

Un total de 126 municipios se vieran afectados por la pérdida de vidas, vivienda y las principales fuentes de ingresos para las familias; además de que hubo 8o fallecidos y miles de damnificados.

¿De cuánto será el apoyo?

El monto variará de acuerdo con el nivel de afectación registrado en el censo levantado por los Servidores de la Nación.

Los apoyos económicos se distribuirán en tres niveles:

  • 25,000 pesos, para viviendas con afectación media.
  • 40,000 pesos, para daños mayores.
  • 70,000 pesos, en casos de pérdida total.
damnificados-veracruz
Una mujer con la vista baja está sentada fente a una casa inundada causada por las fuertes lluvias en el barrio Las Granjas en Poza Rica, Veracruz. / La imagen corresponde al 14 de octubre de 2025. (Foto: Hector Quintanar/AFP)

La dispersión del dinero se realizará a través del Banco del Bienestar y para su entrega se enviará un mensaje SMS o llamada telefónica para acudir a las mesas de atención que instalarán la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar, donde deberán presentar su identificación oficial para recibir el apoyo correspondiente.

El primer apoyo consistió en la entrega de 20,000 pesos en beneficio personas afectadas por las lluvias en comunidades de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, informó la secretaria de Bienestar.

El 22 de octubre, Ariadna Montiel Reyes, encabezó el operativo de la entrega del primer apoyo a cerca de 17 mil personas que fueron convocadas, de las que 3,500 son de Poza Rica, Veracruz. La dispersión concluyó el 29 de octubre.

Leer más:

Negocios afectados por las inundaciones en Veracruz.
Empresas

Empresarios de Veracruz piden declarar zona de catástrofe en Poza Rica

Apoyo con la vivienda

Respecto al apoyo a la vivienda y la reubicación de personas que viven en zonas de riesgo, será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informará la reubicación de las viviendas que se encuentran en zonas de riesgo y su restitución se realizará a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

“La mayoría están convencidos y si hay una persona que no está convencida no se le puede obligar, sino sencillamente notificarle que está viviendo en una zona de alto riesgo”, informó la presidenta el 6 de noviembre.

Publicidad

Tags

Veracruz Lluvias

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad