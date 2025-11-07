Autoridades del municipio de Ecatepec informaron que tras sostener una reunión con integrantes de la Alianza de México y Organizaciones Transportistas A. C. (AMOTAC) se suspendieron los bloqueos previstos para este viernes 7 de noviembre en diversos puntos del municipio del Estado de México
Cancelan marchas de transportistas en Ecatepec
“El día de mañana quedan suspendidos todos los bloqueos en el municipio por parte de la organización que así lo había planteado”, expresaron a través de redes sociales funcionarios del municipio mexiquense.
Los puntos que resultarían afectados por los bloqueos de los transportistas serían los siguientes:
- Autopista México-Pachuca a la altura de la caseta San Cristóbal.
- Central de Abastos Texcoco-Lechería
- López Portillo a la altura del DIF Ecatepec. En la zona también se ubica la estación Ecatepec, terminal de la Línea 2 del Mexibús en la entidad mexiquense.
- Palacio Municipal de San Cristóbal, ubicada a una calle de la avenida Insurgentes.
De acuerdo a lo que se informó, se acordó crear una mesa permanente de trabajo para revisar casos de abuso, mejorar la coordinación con Tránsito y mantener la movilidad en todo el municipio, informó la asociación.