“El día de mañana quedan suspendidos todos los bloqueos en el municipio por parte de la organización que así lo había planteado”, expresaron a través de redes sociales funcionarios del municipio mexiquense.

Los puntos que resultarían afectados por los bloqueos de los transportistas serían los siguientes:

- Autopista México-Pachuca a la altura de la caseta San Cristóbal.

- Central de Abastos Texcoco-Lechería

- López Portillo a la altura del DIF Ecatepec. En la zona también se ubica la estación Ecatepec, terminal de la Línea 2 del Mexibús en la entidad mexiquense.

- Palacio Municipal de San Cristóbal, ubicada a una calle de la avenida Insurgentes.

De acuerdo a lo que se informó, se acordó crear una mesa permanente de trabajo para revisar casos de abuso, mejorar la coordinación con Tránsito y mantener la movilidad en todo el municipio, informó la asociación.