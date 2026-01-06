Publicidad

Estados

El sacerdote José Filiberto Velázquez deja Guerrero tras recibir amenazas

En el 2024, el religioso intentó ser mediador para alcanzar una tregua entre Los Ardillos y Los Tlacos, grupos que se disputan territorios en Guerrero.
mar 06 enero 2026 02:02 PM
Chilpancingo Desaparecidos
José Filiberto Velázquez lleva años trabajando por las víctimas. (Foto: Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro )

El sacerdote José Filiberto Velázquez dejó el estado de Guerrero después de recibir amenazas por parte de presuntos miembros del crimen organizado.

José de Jesús González Hernández, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, dijo que le preocupaba mucho la situación del padre Filiberto.

“Se tomó la decisión de apartarlo del entorno inmediato donde pudiera estar en peligro”, dijo ante medios de comunicación.

Desde el 2023, el sacerdote José Filiberto Velázquez cuenta con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En ese año recibió un ataque a tiros del que sobrevivió. Desde entonces es resguardado por elementos de la Guardia Nacional.

Velázquez es integrante del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y de la Casa del Peregrino.

Lleva años trabajando junto a las víctimas de la violencia en Guerrero.

En el 2024, el religioso intentó ser mediador para alcanzar una tregua entre Los Ardillos y Los Tlacos, grupos que se disputan territorios en Guerrero.

