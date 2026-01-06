El sacerdote José Filiberto Velázquez deja Guerrero tras recibir amenazas

“Se tomó la decisión de apartarlo del entorno inmediato donde pudiera estar en peligro”, dijo ante medios de comunicación.

Desde el 2023, el sacerdote José Filiberto Velázquez cuenta con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En ese año recibió un ataque a tiros del que sobrevivió. Desde entonces es resguardado por elementos de la Guardia Nacional.

Velázquez es integrante del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y de la Casa del Peregrino.

Lleva años trabajando junto a las víctimas de la violencia en Guerrero.

En el 2024, el religioso intentó ser mediador para alcanzar una tregua entre Los Ardillos y Los Tlacos, grupos que se disputan territorios en Guerrero.

se ha destacado por su labor en la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a víctimas de la violencia y la búsqueda de la paz entre grupos del crimen organizado en la región, como ocurrió en 2024, cuando fue mediador para una tregua entre Los Tlacos y Los Ardillos.