Grecia Quiroz llega al Congreso de Michoacán para rendir protesta como alcaldesa

En abril de este año, Grecia Quiroz asumió como presidenta honoraria del DIF Uruapan, con el compromiso de fortalecer dicha institución y estar al servicio de los sectores más vulnerables.

En su toma de protesta, reconoció las carencias materiales de la institución, pero afirmó tener confianza en que con esfuerzo y trabajo en equipo podrían superarse.

Este martes, el Cabildo de Uruapan presentó la propuesta formal ante el Congreso de Michoacán para que Quiroz fuera elegida como la presidenta municipal suplente. Horas después se decidió que sí será ella quien ocupe el lugar que ganó su esposo en las urnas.

Además de su experiencia al frente del DIF municipal, Grecia Quiroz aspiró en 2024 a una diputación local por el distrito 20 de Uruapan, postulada como candidata independiente por la asociación civil Mujeres Empoderando Uruapan, candidatura a la que renunció en enero de 2025.

En medio del luto por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, la esposa del alcalde ha transformado su dolor en un discurso de resistencia.

Durante el homenaje póstumo celebrado en el municipio, Quiroz García subió al estrado para dirigirse a cientos de ciudadanos y dejó claro que el legado de su esposo no terminará con su muerte.

