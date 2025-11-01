Un incendio y una explosión al interior de una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejaron un saldo preliminar de 21 personas fallecidas y 11 más heridas, con quemaduras y lesiones de distinta gravedad.
Explosión en tienda de Hermosillo, Sonora deja 23 muertos y 11 heridos
De acuerdo con autoridades de Hermosillo, los hechos ocurrieron poco después de las 15:00 horas de este 1 de noviembre en la tienda de autoservicio ubicada en Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de esta ciudad sin que hasta el momento se conozcan las causas que originaron el incendio y la explosión.
El saldo preliminar es de diez mujeres, siete menores de edad y seis hombres fallecidos y 11 heridos, los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención médica.
El jefe del departamento de bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, explicó que una vez controlado el incendio, autoridades ministeriales iniciaron con el levantamiento de evidencias y el retiro de los cuerpos.
“Es un incendio de un establecimiento comercial, tuvimos que realizar labores de rescate y salvamento, lo cual nos llevó un tiempo importante ya que había muchas personas en el interior”, detalló en una breve entrevista con medios locales
El gobernador Alfonso Durazo instruyó a las instituciones estatales a brindar atención inmediata a las víctimas y abrir una investigación para determinar las causas del siniestro.
Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo.— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025
El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos.
El alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán indicó que ya se trabaja en la atención por parte de personal del municipio y ordenó que las actividades por el día de muertos, como conciertos, bailes y comparas que se llevarían a cabo en el centro de esa ciudad, se cancelaran por respeto y en
INFORMACIÓN IMPORTANTE— Bosque Urbano La Sauceda (@lasaucedasonora) November 2, 2025
Se informa que todas las actividades programadas en el marco del Gran Festival de Día de Muertos 2025 han sido canceladas.
En tanto que la Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación sobre el hecho. Se espera que en próximas horas se actualice la información sobre las víctimas y el estado de salud de los heridos.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora descarta a este momento que la explosión de Hermosillo se haya tratado de un atentado relacionado con hechos de violencia.
#SSPSonora informa: pic.twitter.com/jlckPWqiNO— Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (@SonoraSeguridad) November 2, 2025
La presidenta, Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y personas heridas por los hechos de Hermosillo, Sonora.
Además de que el gobierno de México solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez a coordinar el apoyo institucional al gobierno de Sonora para atender este hecho.
Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025
He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite.