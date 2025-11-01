Explosión en tienda de Hermosillo, Sonora deja 23 muertos y 11 heridos

De acuerdo con autoridades de Hermosillo, los hechos ocurrieron poco después de las 15:00 horas de este 1 de noviembre en la tienda de autoservicio ubicada en Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de esta ciudad sin que hasta el momento se conozcan las causas que originaron el incendio y la explosión.

El saldo preliminar es de diez mujeres, siete menores de edad y seis hombres fallecidos y 11 heridos, los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención médica.

El jefe del departamento de bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, explicó que una vez controlado el incendio, autoridades ministeriales iniciaron con el levantamiento de evidencias y el retiro de los cuerpos.

“Es un incendio de un establecimiento comercial, tuvimos que realizar labores de rescate y salvamento, lo cual nos llevó un tiempo importante ya que había muchas personas en el interior”, detalló en una breve entrevista con medios locales

El gobernador Alfonso Durazo instruyó a las instituciones estatales a brindar atención inmediata a las víctimas y abrir una investigación para determinar las causas del siniestro.

Expreso mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido hoy en el Centro de Hermosillo.



El Gobierno del Estado brindará atención puntual e integral a las víctimas y a sus seres queridos. Asimismo, he instruido que… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025

El alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán indicó que ya se trabaja en la atención por parte de personal del municipio y ordenó que las actividades por el día de muertos, como conciertos, bailes y comparas que se llevarían a cabo en el centro de esa ciudad, se cancelaran por respeto y en