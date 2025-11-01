Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Explosión en tienda de Hermosillo, Sonora deja 23 muertos y 11 heridos

Autoridades de Sonora cancelaron todas las festividades por el Día de Muertos programadas para este 1 de noviembre en solidaridad con los familiares de las víctimas.
sáb 01 noviembre 2025 08:54 PM
Incencio-Hermosillo-Sonora
El saldo preliminar es de 22 muertos y 23 heridos (Especial )

Un incendio y una explosión al interior de una tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejaron un saldo preliminar de 21 personas fallecidas y 11 más heridas, con quemaduras y lesiones de distinta gravedad.

Publicidad

De acuerdo con autoridades de Hermosillo, los hechos ocurrieron poco después de las 15:00 horas de este 1 de noviembre en la tienda de autoservicio ubicada en Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de esta ciudad sin que hasta el momento se conozcan las causas que originaron el incendio y la explosión.

El saldo preliminar es de diez mujeres, siete menores de edad y seis hombres fallecidos y 11 heridos, los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención médica.

El jefe del departamento de bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, explicó que una vez controlado el incendio, autoridades ministeriales iniciaron con el levantamiento de evidencias y el retiro de los cuerpos.

“Es un incendio de un establecimiento comercial, tuvimos que realizar labores de rescate y salvamento, lo cual nos llevó un tiempo importante ya que había muchas personas en el interior”, detalló en una breve entrevista con medios locales

El gobernador Alfonso Durazo instruyó a las instituciones estatales a brindar atención inmediata a las víctimas y abrir una investigación para determinar las causas del siniestro.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán indicó que ya se trabaja en la atención por parte de personal del municipio y ordenó que las actividades por el día de muertos, como conciertos, bailes y comparas que se llevarían a cabo en el centro de esa ciudad, se cancelaran por respeto y en

Publicidad

En tanto que la Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación sobre el hecho. Se espera que en próximas horas se actualice la información sobre las víctimas y el estado de salud de los heridos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora descarta a este momento que la explosión de Hermosillo se haya tratado de un atentado relacionado con hechos de violencia.

La presidenta, Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y personas heridas por los hechos de Hermosillo, Sonora.

Además de que el gobierno de México solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez a coordinar el apoyo institucional al gobierno de Sonora para atender este hecho.

Publicidad

Tags

Hermosillo Hermosillo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad