Bloqueos en carreteras hoy, 30 de octubre: agricultores cierran autopistas por tercer día consecutivo

¿Dónde hay bloqueos carreteros?

A través de su cuenta en 𝕏, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informa sobre los puntos afectados por la presencia de manifestantes en los siguientes puntos:

Autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 64. Cierre a la circulación en ambos sentidos.

Autpista México-Querétaro, a la altura de la Plaza de Cobro Palmillas. Reducción de carriles en ambos sentidos.

Autopista Guamúchil-Guasave, a la altura del Puente Sinaloa. Sin cierre a la circulación.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalla sobre bloqueos que aún se mantienen en algunos tramos carreteros, autopistas y plazas de cobro por presencia de manifestantes.

Autopista Maravatío-Zapotlanejo, plaza de cobro Ecuandureo, km 360+060, paso libre sin cobro, lo mismo en la caseta Panindícuaro, km 307+273; en la caseta Zinapécuaro, km 202+256, paso libre modo toma de caseta.

El Centro #SICTMichoacán informa estatus en autopista: Maravatio-Zapotlanejo

-Pc Ecuandureo (km 360). Paso libre en ambos sentidos, sin cobro. Presencia de manifestantes, sin retenciones.

En Guanajuato, sólo en Juventino Rosas, autopista 45D Salamanca-Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda, se mantiene en cierre total.

"La SICT exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la apertura y cierre de carreteras a través de los canales oficiales de la dependencia y de Capufe", detalla en un comunicado.

¿Por qué se manifiestan los agricultores?

Agricultores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato iniciaron un paro Nacional de Agricultores el 27 de octubre en el marco de las reuniones que sostuvieron líderes con representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), para pedir aumentar a 7,200 pesos el precio en garantía por tonelada de maíz, que actualmente está en 3,129 pesos por tonelada.

El 29 de octubre se llegó a un acuerdo de un apoyo económico de 950 pesos por tonelada de maíz; el Gobierno federal les dará 800 pesos y los Gobiernos estatales, 150 pesos . A pesar de ello, algunos trabajadores del campo no están de acuerdo, por lo que continúan con sus protestas con bloqueos carreteros.

¿Qué dice la presidenta sobre los bloqueos carreteros?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al tema durante la Mañanera del Pueblo de este 30 de octubre y afirmó que “en algunos casos hay otros intereses no tan legítimos en estos cierres de carreteras”.

La jefa del Ejecutivo afirmó que el apoyo a los campesinos varía mucho dependiendo de la zona, por las características y costo de la producción.