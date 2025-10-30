Bloqueos y movilizaciones hoy en CDMX: estas serán las afectaciones este 30 de octubre

Marchas y concentraciones programadas

Frente Contra las Desapariciones y la Violencia Generalizada en México

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 12:00

Lugar: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Del Valle, S. Lorenzo No. 290, Col. Del Valle Sur

Demanda: Encuentro “Reflexión y conciencia de todas y todos” sobre desapariciones y violencia generalizada en el país

Observaciones: Participarán integrantes del Colectivo de Buscadoras y Buscadores “Hasta Encontrarles”

Frente Feminista “Comandanta Ramona”

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 13:00

Lugar: Biblioteca Central de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

Demanda: Colocarán una ofrenda por el Día de Muertos en memoria de personas que lucharon por causas sociales.

Organizaciones en apoyo: Pedagogos Organizados de la Facultad de Filosofía y Letras, Colectivo “Zentzontle”, Colectivo “Tierra y Libertad”, Okupa Praxedis y Colectivo “Resistencia Estudiantil Centéotl”.

Observaciones: Podrían sumarse estudiantes y colectivos de otras facultades.

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 14:00

Lugar: Facultad de Música de la UNAM, Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen.

Demanda: Mesa de trabajo sobre su pliego petitorio, que incluye comedor subsidiado, sensibilización en género, protocolos de inclusión, revisión de planes de estudio y medidas de seguridad e higiene.

Observaciones: Se prevé brigadeo informativo en las inmediaciones del plantel.

Red Académica de Solidaridad con Palestina México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 19:00

Lugar: “La Grieta”, Morelia No. 38, Col. Roma Norte

Demanda: Exposición colectiva “Pazlestina” para generar diálogo a través del arte sobre la situación en Palestina.

Organizaciones en apoyo: Alianza Latinoamérica por Palestina contra el Apartheid.

Observaciones: Podrían acudir otras organizaciones en solidaridad con Palestina.

Estudiantes Organizados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 13:30

Lugar: Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria

Demanda: Cumplimiento total de su pliego petitorio, instalación de botones de auxilio, difusión de protocolos de seguridad, recalendarización de actividades y firma de carta de no represalias.

Observaciones: Se prevé marcha hacia la Torre de Rectoría con posible bloqueo de vialidades en Av. Insurgentes y apoyo de otros colectivos.

Colectivo “La Comuna 4:20”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00 y 12:00

Puntos:

Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico

Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20), Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico.

Jardín “Luis Pasteur” (Senadito 4:20), Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, Col. Tabacalera.

Demanda: Espacios de consumo regulado para usuarios de cannabis y diálogo político para visibilizar demandas y fortalecer la presencia comunitaria.

Organizaciones en apoyo: Movimiento Cannábico Mexicano

