Bloqueos hoy de piperos y agricultores en Edomex y carreteras: ¿dónde hay manifestaciones todavía?

¿Dónde hay bloqueos activos?

Según la información más reciente de Caminos y Puentes Federales (Capufe), los bloqueos activos se registran en los siguientes puntos:

Bloqueos activos:

Autopista Cuernavaca-Acapulco, Plaza de Cobro Paso Morelos: cierre total en ambos sentidos por manifestantes.

Autopista Puebla-Acatzingo, km 167, dirección Puebla: cierre de circulación por presencia de manifestantes.

Autopista México-Puebla, km 17 y Plaza de Cobro San Marcos, dirección CDMX: circulación intermitente por manifestantes fuera de la jurisdicción de Capufe.

Autopista Guamúchil-Guasave, Puente Sinaloa: presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre total, precaución recomendada.

Bloqueos levantados o tramos que ya operan normalmente:

Autopista Cuernavaca-Acapulco, Plaza de Cobro Paso Morelos: manifestantes se retiraron, circulación normal en ambos sentidos.

Autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán: manifestantes retirados, tramo opera normalmente.

Autopista Cuernavaca-Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco: manifestantes retirados, circulación normal.

Autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Marcos: manifestantes retirados, circulación normal.

Autopista Cd. Mendoza-Córdoba, km 269, dirección Cd. Mendoza: manifestantes retirados, circulación normal.

Se recomienda a los automovilistas consultar información actualizada y tomar precauciones en los tramos aún afectados.

Respecto a los agricultores, medios locales señalan que su principal demanda es que el gobierno federal establezca precios de garantía que cubran los costos reales de producción de maíz y sorgo.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN🔴

Autopista Puebla-Acatzingo, km 167, dirección Puebla. Registra cierre a la circulación por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) October 27, 2025

Levantan bloqueos de piperos

Después de más de 10 horas de bloqueos en diversas vialidades de municipios conurbados con la Ciudad de México, piperos y propietarios de purificadoras de agua potable alcanzaron un acuerdo con autoridades del Estado de México, lo que permitió levantar los bloqueos y restablecer la circulación.

De acuerdo con la alcaldía Iztapalapa, los cierres se produjeron debido al cierre de 120 tomas de agua como parte de la Operación Caudal, implementada por las autoridades mexiquenses para evitar la distribución ilegal de agua con fines comerciales. Como consecuencia, hoy lunes, los operadores de pipas bloquearon vialidades mientras abastecían a hoteles, distribuidoras y purificadoras de agua.

La alcaldía aclaró que el cierre de estas tomas no afecta el suministro doméstico, por lo que los hogares no se vieron afectados. Además, las autoridades del Estado de México ya instalaron una mesa de trabajo con todas las partes involucradas para atender la situación y garantizar que se cumplan los acuerdos alcanzados.

Esta acción puso fin a la interrupción que afectaba a miles de automovilistas en la zona conurbada y permitió que el tránsito regresara a la normalidad.