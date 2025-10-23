Productor de naranja es asesinado en Álamo, Veracruz

Javier Vargas, reconocido en la zona por su labor, llegó vivo al Hospital General de Álamo, donde murió.

Autoridades estatales iniciaron con las investigaciones para dar con los atacantes.

El hombre se dedicaba a vender cítricos en Álamo, región en la que se da una de las mayores producciones de cítricos en México.

Reportes oficiales señalan que la "La Mafia Veracruzana", grupo criminal que se fundó por exintegrantes del Cártel del Golfo, opera en la región en la que mataron al empresario.

Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que detuvieron al segundo implicado en el homicidio Bernardo Bravo, productor de limones de Michoacán.

Rigoberto López Mendoza, apodado 'El Pantano', fue detenido el lunes también por el homicidio de Bravo Manríquez.

Mendoza era uno de los líderes de la célula criminal Los Blancos de Troya, vinculada a Cárteles Unidos, organización que mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bernardo Bravo, quien había encabezado las denuncias por el cobro de piso al ramo limonero, fue asesinado el mismo lunes en Michoacán.

El dirigente fue localizado sin vida y con visibles huellas de violencia en un vehículo abandonado en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja.