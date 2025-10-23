Tras captura de seis "Chapitos", se desata nueva ola de violencia en Sinaloa

“Hay cuatro fallecidos en dos eventos y seis heridos. La Fiscalía del Estado está haciendo las investigaciones correspondientes para determinar la situación de cada una de ellas. Hipotéticamente podemos decir que hay gente ajena a la delincuencia, gente inocente”, informó este miércoles, Feliciano Castro Meléndrez, secretario de Gobierno de Sinaloa.

El secretario de seguridad detalló que entre las personas heridas hay una menor de 13 años, reportada como estable, y un menor de 14 años, quien se encuentra en situación grave de salud, al igual que una mujer de 37 años, quien presenta el mismo estado de salud.

Un hombre de 57 años, pasajero de un camión urbano de la ruta Infonavit Solidaridad, perdió la vida al quedar en medio del fuego cruzado en la salida norte de Culiacán.

De acuerdo con reportes locales, los enfrentamientos se extendieron por varias horas y generaron bloqueos, quema de vehículos y pánico entre la población, recordando los episodios de violencia ocurridos durante la captura de Ovidio Guzmán en 2023.

El miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en un operativo conjunto realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) detuvieron a seis individuos vinculados a la célula criminal de "Los Chapitos".

De acuerdo con las autoridades, los trabajos de inteligencia e investigación permitieron detectar la presencia de personas armadas en la zona Desarrollo Urbano Tres Ríos, sobre el Boulevard Alfonso Zaragoza, en Culiacán. Al acudir al sitio, los agentes fueron agredidos con disparos de armas de fuego.

Durante el enfrentamiento, uno de los agresores perdió la vida, identificado como "El Morral" y considerado jefe operativo del grupo delictivo. En el lugar fueron aseguradas cinco armas largas, una subametralladora, dos armas cortas, 12 cargadores, 150 cartuchos útiles de diferentes calibres y tres vehículos.

Entre los detenidos se encuentran José Manuel “N”, previamente aprehendido el 19 de julio de 2025 por la SSPC en Culiacán y señalado como uno de los principales generadores de violencia en la capital sinaloense, y Juan Carlos “N”, quien fue capturado el 25 de diciembre de 2024 en la colonia Las Quintas, identificado como encargado del resguardo, traslado y entrega de armamento a grupos operativos de la misma célula criminal.