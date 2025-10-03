Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Múltiples narcobloqueos se registran en carreteras de Zacatecas

Autoridades zacatecanas aseguraron que ya se controló la ola de violencia que se extendió durante la madrugada de este viernes.
vie 03 octubre 2025 01:40 PM
(Obligatorio)
Autoridades lograron controlar los incendios registrados en carreteras de Zacatecas. (Foto: Cuartoscuro )

Múltiples narcobloqueos y robos se registraron durante la madrugada de este viernes en el estado de Zacatecas, gobernado por el morenista David Monreal.

Al menos 37 vehículos fueron incendiados en puntos de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete.

Ciudadanos reportaron en redes sociales los actos de violencia, mientras que autoridades federales y estatales activaron operativos de seguridad.

Publicidad

Autoridades de Zacatecas confirmaron la muerte de una persona en Río Grande, resultado de los narcobloqueos.

En un video publicado en redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, aseguró que la situación ha sido controlada.

"Sobre los hechos suscitados la madrugada de este viernes, se informa a la ciudadanía que la situación se encuentra bajo control y, en consecuencia, las actividades educativas y de los servicios oficiales se desarrollan con normalidad'', dijo.

"No obstante, atendiendo a las dificultades de traslado que pudieran presentarse en algunos puntos intermunicipales, las autoridades educativas y de gobierno serán tolerantes en los casos de retardos o faltas justificadas por motivos de movilidad", agregó.

En la carretera Zacatecas-Durango se registraron al menos 12 vehículos quemados; en Río Grande, uno; en Concepción del Oro, cuatro; en la carretera Guadalajara-Malpaso, dos; en Zacatecas, uno, y en la vía Zacatecas-Aguascalientes, uno más.

La violencia se desató horas después de que elementos de la Secretaría de Seguridad de Zacatecas llevaran a cabo un operativo de seguridad en el municipio de Tabasco.

Zacatecas lleva varios años en la lista de las entidades más inseguras del país. Los dos cárteles más importantes, Sinaloa y Jalisco, se disputan sus caminos y territorios.

Publicidad

Tags

Zacatecas Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad