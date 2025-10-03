Múltiples narcobloqueos se registran en carreteras de Zacatecas

Autoridades de Zacatecas confirmaron la muerte de una persona en Río Grande, resultado de los narcobloqueos.

En un video publicado en redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, aseguró que la situación ha sido controlada.

"Sobre los hechos suscitados la madrugada de este viernes, se informa a la ciudadanía que la situación se encuentra bajo control y, en consecuencia, las actividades educativas y de los servicios oficiales se desarrollan con normalidad'', dijo.

"No obstante, atendiendo a las dificultades de traslado que pudieran presentarse en algunos puntos intermunicipales, las autoridades educativas y de gobierno serán tolerantes en los casos de retardos o faltas justificadas por motivos de movilidad", agregó.

En la carretera Zacatecas-Durango se registraron al menos 12 vehículos quemados; en Río Grande, uno; en Concepción del Oro, cuatro; en la carretera Guadalajara-Malpaso, dos; en Zacatecas, uno, y en la vía Zacatecas-Aguascalientes, uno más.

La violencia se desató horas después de que elementos de la Secretaría de Seguridad de Zacatecas llevaran a cabo un operativo de seguridad en el municipio de Tabasco.

Zacatecas lleva varios años en la lista de las entidades más inseguras del país. Los dos cárteles más importantes, Sinaloa y Jalisco, se disputan sus caminos y territorios.