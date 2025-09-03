Matamoros vive jornada de bloqueos y enfrentamientos

En varios puntos de la ciudad fronteriza civiles armados colocaron ponchallantas e incendiaron vehículos para impedir el avance de autoridades.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que los bloqueos se registraron en la carretera Reynosa-Matamoros a la altura del Ejido Las Rubias, la colonia Ciudad Industrial, y las colonias Las Palmas, Acción Cívica, Los Esteros y Chapultepec.

Durante la primera agresión, el vehículo de los civiles armados volcó y en su interior fueron localizadas armas de fuego, cartuchos y un chaleco.

De manera preliminar, se reporta que dos elementos de seguridad resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica, informó la Vocería.

El alcalde Alberto Granados Favila pidió a los habitantes que extremen precauciones ante la jornada violenta.

"Amigos y amigas, ante las situación que acontece en la ciudad les pido extremar precauciones. Estoy en comunicación con las autoridades de seguridad correspondientes. Los mantendré informados", expuso en redes sociales.

Autoridades estatales y federales ya se han movilizado para frenar los focos de violencia en Matamoros.

Por su ubicación geográfica Tamaulipas ha sido una tierra de constante disputa por parte de integrantes del crimen.

De acuerdo con el reporte del Colegio de México titulado “La guerra por Tamaulipas”, parte de los “atractivos” del estado son que “tiene una larga frontera con la Unión Americana, cuenta con una extensa costa oceánica y, frente a otros estados fronterizos y costeros como Baja California y Sonora, sus ciudades de frontera (Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros) son los destinos más cercanos —por mar y por tierra— para los narcotraficantes de cocaína y marihuana” que operan en el sur del país.

En el estado se tiene identificada la operación de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo.

En su informe de 2025, la DEA alerta que también tiene presencia el Cártel de Sinaloa, sin embargo, tiene menor presencia, a diferencia del CJNG y Cártel del Noreste.

Estas agrupaciones criminales incurren en delitos como tráfico de drogas y de armas, extorsión, contrabando de mercancías, y tráfico de migrantes.