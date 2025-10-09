Caos en la CDMX por retrasos en el Metro, encharcamientos y lluvia

Encharcamientos

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad de la CDMX informa a través de su cuenta en 𝕏 sobre los siguientes puntos afectados:

Calzada Ermita Iztapalapa desde Anillo Periférico hacia Rojo Gómez.

Calzada Ignacio Zaragoza desde calle 7 hasta Viaducto.

Calle Florencia con carga vehicular hacia Reforma

Asentamientos vehículares en Paseo de la reforma desde Eje 2 Norte hacia avenida Hidalgo.

En tanto, en el Estado de México, la avenida Central presenta tráfico desde metro Múzquiz hasta Nezahualcóyotl.

Siguen las lluvias este jueves

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pronostica chubascos con lluvias fuertes en el sur y poniente de la CDMX a partir de las 17:00 a las 23:00 horas.

Marcha de seguridad en el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementa la marcha de seguridad en cinco líneas: 3,8,12, A y B; sin embargo, usuarios denuncian avance lento en la Línea 7. Aproximadamente a las 08:30 horas sigue la marcha de seguridad.

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 1, 6, 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes. La seguridad de tu trayecto es lo más importante. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 9, 2025

Deslave en la México-Toluca

Bomberos de la alcaldía Cuajimalpa, elementos de seguridad pública y Protección Civil se encuentran atendiendo un deslave ubicado a 200 metros aproximadamente de la caseta con rumbo a la CDMX, por lo que también hay alta afluencia vehicular.

¡ALERTA VIAL! ⚠️



La @SS_Edomex mediante el #C5 informa: #CierreVial 🚫sobre la Autopista México-Toluca, derivado un #Deslave ⛰️ registrado cerca de la caseta de cobro La Venta, Cuajimalpa dirección CDMX.



Afectación Vial de 7 kilometros.



¡Usa #RutasAlternas! ↩️



Ante… pic.twitter.com/KO4I4kYWJi — C5 Estado de México (@C5Edomex) October 7, 2025

Señales de posibles deslizamientos

La Coordinación Nacional de Protección Civil hace un llamado a las personas que viven cerca de laderas, cerros y barrancas a estar atentas a señales de deslizamientos de tierra, por lo que exhortan a evacuar de inmediato y dar aviso a PC.

Estas son las señales de alerta:

- Grietas nuevas.

- Puertas o ventanas que ya no cierran bien.

- Ruidos como tronidos o crujidos en la tierra.

- Flujos de agua turbia o lodo donde antes no bajaba.

La inestabilidad de laderas ⛰ se genera por causas naturales como la lluvia. ⛈



⚠️Extrema precauciones ante las lluvias que se han presentado en gran parte del país. pic.twitter.com/rzNURQwGqu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 9, 2025

¿En dónde habrá marchas?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX prevé una marcha y cuatro concentraciones en diversos puntos.

A las 10:00 horas, integrantes del Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN, marcharán del Casco de Santo Tomás rumbo a la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González, alcaldía Cuauhtémoc.

También se prevén cuatro concentraciones en los siguientes puntos:

1.- Olivar de los Padres, Álvaro Obregón. 07:00 horas (h)

2.- Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma 100, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. (09:00 h)

3.- SCJN José María Pino Suárez 2, Centro Histórico de la Cdad. de México (10:00 h)

4.- Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución, colonia Centro (12:00 h)