Subsecretario del Bienestar de Guerrero es sepultado; familia exige justicia

Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Guerrero, fue atacado y asesinado a tiros el martes en Tixtla, municipio vecino de Chilpancingo.

Tras la agresión armada, la Fiscalía de Guerrero informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado.

De acuerdo con medios nacionales, Guillén fue agredido muy cerca de un filtro de seguridad.

Además de ser un municipio azotado por la violencia de grupos armados, Tixtla, Guerrero, es la casa de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Entre 2016 y 2018, Hossein Nabor fue alcalde de Tixtla, luego de ser abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Tres años después, en el 2021, el político se afilió a Morena.

La gobernadora Evelyn Salgado lamentó los hechos de violencia y envió sus condolencias a la familia.