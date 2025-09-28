Violencia suspende rutas de transporte en Guerrero y clases en región michoacana

Sin dar detalles de los hechos, el alcalde Andrés Aguilar Mendoza informó que no habrá clases este lunes 29 de septiembre en el municipio.

"Los padres de familia deben mantener a sus hijos en casa. Manténganse atentos a los canales oficiales del municipio para posteriores comunicados'', dijo.

''La reanudación de clases será informada oportunamente. Esta medida se adopta como precaución ante la situación actual, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal de todas las instituciones educativas del municipio", agregó.

En Pátzcuaro, municipio cercano a la capital Morelia, civiles armados secuestraron e incendiaron vehículos para impedir el paso de autoridades a la comunidad de Tzentzénguaro.

Mientras que en Tepalcatepec, municipio en el que se originaron las autodefensas, desconocidos usaron drones para atacar una pista aérea.

En Chilpancingo, capital de Guerrero, se suspendieron los servicios de varias rutas de transporte después de que dos unidades fueran incendiadas por hombres armados.

Autoridades locales pidieron que el Gobierno de Claudia Sheinbaum intervenga para lograr la paz en la región, donde hace poco fue asesinado el alcalde.

"Ante los hechos registrados recientemente, hacemos un llamado respetuoso pero firme a la Federación, en particular a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que, en el ámbito de sus competencias, brinden el respaldo necesario y fortalezcan las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y la paz que la ciudadanía merece", dijo el Ayuntamiento.