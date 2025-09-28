Publicidad

Estados

Violencia suspende rutas de transporte en Guerrero y clases en región michoacana

La jornada violenta se registra mientras autoridades federales presumen la reducción de los delitos de alto impacto.
dom 28 septiembre 2025 03:54 PM
Funeral Alcaldesa Tepalcatepec
La Tierra Caliente es una de las regiones más violentas del país. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro )

Jornadas violentas se registraron este fin de semana en regiones de Michoacán y Guerrero, donde autoridades federales han desplegado operativos de seguridad.

En Coahuayana, Michoacán, el asesinato de tres personas ocurrió al interior de una ranchería. En las inmediaciones del lugar fueron incendiados vehículos.

Sin dar detalles de los hechos, el alcalde Andrés Aguilar Mendoza informó que no habrá clases este lunes 29 de septiembre en el municipio.

"Los padres de familia deben mantener a sus hijos en casa. Manténganse atentos a los canales oficiales del municipio para posteriores comunicados'', dijo.

''La reanudación de clases será informada oportunamente. Esta medida se adopta como precaución ante la situación actual, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal de todas las instituciones educativas del municipio", agregó.

crisis forense en mexico
México

La crisis forense en México obliga a familias a buscar a sus desaparecidos en fosas

En Pátzcuaro, municipio cercano a la capital Morelia, civiles armados secuestraron e incendiaron vehículos para impedir el paso de autoridades a la comunidad de Tzentzénguaro.

Mientras que en Tepalcatepec, municipio en el que se originaron las autodefensas, desconocidos usaron drones para atacar una pista aérea.

En Chilpancingo, capital de Guerrero, se suspendieron los servicios de varias rutas de transporte después de que dos unidades fueran incendiadas por hombres armados.

Autoridades locales pidieron que el Gobierno de Claudia Sheinbaum intervenga para lograr la paz en la región, donde hace poco fue asesinado el alcalde.

"Ante los hechos registrados recientemente, hacemos un llamado respetuoso pero firme a la Federación, en particular a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que, en el ámbito de sus competencias, brinden el respaldo necesario y fortalezcan las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y la paz que la ciudadanía merece", dijo el Ayuntamiento.

