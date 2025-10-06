Autoridades hallan caso de gusano barrenador en Montemorelos, Nuevo León

Después de que se confirmara el caso, la Secretaría de Agricultura activó el ''protocolo de atención a incursiones en zonas libres''.

La autoridad informó del hallazgo a sus contrapartes del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA).

De acuerdo con Agricultura, en el estado en que que llegaron las larvas las hace inviables para su reproducción, ''lo cual demuestra la eficacia de los protocolos de inspección en origen y destino que se aplican para mitigar el riesgo de propagación del gusano''.

El becerro –de la especie Brahman– afectado venía en un embarque de 85 bovinos y a todos se les aplicó tratamiento antilarvario y fueron revisados, sin que se encontrara otro animal afectado.

Autoridades mexicanas aseguran que este caso no está relacionado con el detectado el pasado 20 de septiembre en Sabinas Hidalgo, el cual, ayer, 5 de octubre, fue declarado oficialmente inactivo.

Agricultura dijo que la ganadería mexicana es segura y destaca que para enfrentar al gusano es indispensable la coordinación entre todos los órdenes de gobierno y la participación de todos los integrantes de la cadena productiva del ganado.