Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Autoridades hallan caso de gusano barrenador en Montemorelos, Nuevo León

El becerro –de la especie Brahman– afectado venía en un embarque de 85 bovinos y a todos se les aplicó tratamiento antilarvario y fueron revisados, sin que se encontrara otro animal afectado.
lun 06 octubre 2025 03:32 PM
autoridades-hallan-caso-de-gusano-barrenador-en-montemorelos-nuevo-leon
En 2025, México redujo en un 42 % sus exportaciones de ganado a Estados Unidos en comparación con el año anterior. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro )

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detectó un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en Montemorelos, Nuevo León, proveniente del sur-sureste del país.

De acuerdo con la autoridad, las larvas estaban muertas o intoxicadas por el antiparasitario ivermectina y el baño larvicida que se implementan de manera obligatoria en el doble tratamiento establecido como parte del nuevo protocolo contra el gusano.

Publicidad

Después de que se confirmara el caso, la Secretaría de Agricultura activó el ''protocolo de atención a incursiones en zonas libres''.

La autoridad informó del hallazgo a sus contrapartes del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA).

Productores de carne critican nuevas normas contra gusano barrenador
Empresas

Productores de carne critican nuevas normas contra gusano barrenador

De acuerdo con Agricultura, en el estado en que que llegaron las larvas las hace inviables para su reproducción, ''lo cual demuestra la eficacia de los protocolos de inspección en origen y destino que se aplican para mitigar el riesgo de propagación del gusano''.

El becerro –de la especie Brahman– afectado venía en un embarque de 85 bovinos y a todos se les aplicó tratamiento antilarvario y fueron revisados, sin que se encontrara otro animal afectado.

Autoridades mexicanas aseguran que este caso no está relacionado con el detectado el pasado 20 de septiembre en Sabinas Hidalgo, el cual, ayer, 5 de octubre, fue declarado oficialmente inactivo.

Agricultura dijo que la ganadería mexicana es segura y destaca que para enfrentar al gusano es indispensable la coordinación entre todos los órdenes de gobierno y la participación de todos los integrantes de la cadena productiva del ganado.

Publicidad

Tags

Gusanos Agricultura Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad