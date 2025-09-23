Muere Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García que pidió licencia por cáncer

Publicidad

Estados

Muere Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García

El 15 de septiembre pasado, el empresario y político del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que solicitaría licencia a su cargo.
mar 23 septiembre 2025 08:42 AM
La muerte de Mauricio Fernández Garza fue confirmada este martes.

Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia del municipio San Pedro Garza García, Nuevo León, falleció este martes. El empresario y político del Partido Acción Nacional (PAN), murió a los 75 años tras padecer cáncer de pulmón.

El 15 de septiembre pasado, Fernández Garza solicitó licencia para separarse de su cargo –por cuestiones de salud vinculadas con su tratamiento en contra del cáncer– y así iniciar con un periodo de transición para entregar la administración a Mauricio Farah, secretario del Ayuntamiento.

"Dejo a San Pedro en los primeros lugares, como un municipio modelo. Gracias a todos por su confianza, por creer en mí, pero sobre todo gracias por ser los mejores ciudadanos y por haber colaborado conmigo para llevar a San Pedro a lo más alto", dijo el político en sus redes sociales.

Fue así que en conferencia de prensa, Fernández Garza señaló que los tratamientos médicos fueron suspendidos y que dejaría su salud "a la buena de Dios”.

La muerte del político ha sido lamentada por diversas figuras públicas, entre ellas el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el senador Waldo Fernández, quienes a través de redes sociales compartieron sus condolencias y expresaron su pésame a la familia, amigos y seres queridos del alcalde con licencia.

“Con un compromiso inquebrantable trabajó durante toda su vida para impulsar al municipio de San Pedro Garza García como uno de los más modernos, innovadores e importantes del país. Puso todos sus esfuerzos en hacer de San Pedro un lugar seguro, pero también un epicentro cultural y ejemplo de urbanidad. Sin duda alguna, Mauricio Fernández se va con la satisfacción de haber cumplido con el honor más grande que se puede tener: servir a su comunidad hasta el último momento…”, escribió el gobernador.

La noticia también generó reacciones de instituciones como la Fiscalía de Nuevo León, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y el Gobierno de San Nicolás, que a través de comunicados y mensajes en redes sociales expresaron su solidaridad y condolencias por el fallecimiento del alcalde con licencia.

¿Quién era Mauricio Fernández Garza?

Fernández Garzaa nació el 12 de abril de 1950. Era empresario y político del Partido Acción Nacional (PAN), donde fue consejero nacional y candidato a la gubernatura de Nuevo León.

Fue electo varias veces como alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, en los periodos de 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024-2027.

Fue senador de la república en las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de la Unión de 1994-2000, tiempo durante el que además desempeñó el cargo de presidente de la Comisión de Cultura del senado y participó como vicepresidente en otras dos comisiones senatoriales.

Realizó sus estudios en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, donde se graduó en Administración Industrial en 1970. Cursó estudios de posgrado en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se graduó en Administración en el IPADE en 1972 y obtuvo su maestría en administración en el Tecnológico de Monterrey en 1974.

En el campo de los negocios fue consejero de diversas empresas como BBVA, Grupo Industrial Alfa, Versax, Hylsamex, Sigma Alimentos, Alpek, y Pigmentos y Óxidos.

