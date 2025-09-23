Muere Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García que pidió licencia por cáncer

"Dejo a San Pedro en los primeros lugares, como un municipio modelo. Gracias a todos por su confianza, por creer en mí, pero sobre todo gracias por ser los mejores ciudadanos y por haber colaborado conmigo para llevar a San Pedro a lo más alto", dijo el político en sus redes sociales.

Fue así que en conferencia de prensa, Fernández Garza señaló que los tratamientos médicos fueron suspendidos y que dejaría su salud "a la buena de Dios”.

La muerte del político ha sido lamentada por diversas figuras públicas, entre ellas el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el senador Waldo Fernández, quienes a través de redes sociales compartieron sus condolencias y expresaron su pésame a la familia, amigos y seres queridos del alcalde con licencia.

“Con un compromiso inquebrantable trabajó durante toda su vida para impulsar al municipio de San Pedro Garza García como uno de los más modernos, innovadores e importantes del país. Puso todos sus esfuerzos en hacer de San Pedro un lugar seguro, pero también un epicentro cultural y ejemplo de urbanidad. Sin duda alguna, Mauricio Fernández se va con la satisfacción de haber cumplido con el honor más grande que se puede tener: servir a su comunidad hasta el último momento…”, escribió el gobernador.

Nuevo León es lo que es gracias a la grandeza y el coraje de su gente. Un neoleonés ejemplar sin duda alguna es Mauricio Fernández.



Con un compromiso inquebrantable trabajó durante toda su vida para impulsar al municipio de San Pedro Garza García como uno de los más modernos,… pic.twitter.com/x0TgkK3kYF — Samuel García (@samuel_garcias) September 23, 2025

Lamento profundamente el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza (@MauricioFdzGa), alcalde con licencia de San Pedro Garza García.



Envío un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil.



Descanse en paz. pic.twitter.com/AuyzU4oTrN — Waldo Fernández (@FdzWaldo) September 23, 2025

La noticia también generó reacciones de instituciones como la Fiscalía de Nuevo León, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y el Gobierno de San Nicolás, que a través de comunicados y mensajes en redes sociales expresaron su solidaridad y condolencias por el fallecimiento del alcalde con licencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, extiende sus condolencias por el sensible fallecimiento del Ing. Mauricio Fernández Garza, Alcalde con licencia de San Pedro.



Descanse en paz. pic.twitter.com/9huHD53PJF — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) September 23, 2025

El CEN de la ANAC y su presidente Mauricio Tabe, lamentan profundamente el fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, referente de #GobiernosHumanistas.



Deja un gran legado en San Pedro Garza García. Deseamos pronta resignación a su familia y seres queridos. Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/RqMDDGqNbl — Asoc. Nal de Alcaldes (@ANACmx_) September 23, 2025