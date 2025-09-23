Muere Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro Garza García que pidió licencia por cáncer

¿Quién era Mauricio Fernández Garza?
Fernández Garzaa nació el 12 de abril de 1950. Era empresario y político del Partido Acción Nacional (PAN), donde fue consejero nacional y candidato a la gubernatura de Nuevo León.
Fue electo varias veces como alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, en los periodos de 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024-2027.
Fue senador de la república en las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de la Unión de 1994-2000, tiempo durante el que además desempeñó el cargo de presidente de la Comisión de Cultura del senado y participó como vicepresidente en otras dos comisiones senatoriales.
Realizó sus estudios en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, donde se graduó en Administración Industrial en 1970. Cursó estudios de posgrado en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se graduó en Administración en el IPADE en 1972 y obtuvo su maestría en administración en el Tecnológico de Monterrey en 1974.
En el campo de los negocios fue consejero de diversas empresas como BBVA, Grupo Industrial Alfa, Versax, Hylsamex, Sigma Alimentos, Alpek, y Pigmentos y Óxidos.