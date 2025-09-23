¿Quién fue Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza, y de qué falleció?

Fernández Garza destacó su labor como edil y agregó que lo que se necesitan son proyectos de continuidad.

"Dejo a San Pedro en los primeros lugares, como un municipio modelo. Gracias a todos por su confianza, por creer en mí, pero sobre todo gracias por ser los mejores ciudadanos y por haber colaborado conmigo para llevar a San Pedro a lo más alto", dijo el político en sus redes sociales.

¿Quién era Mauricio Fernández Garza?

Nació el 12 de abril de 1950. Es empresario y político del Partido Acción Nacional (PAN), donde fue consejero nacional y candidato a la gubernatura de Nuevo León.

Ha sido electo varias veces como alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, en los periodos de 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024-2027.

Fue senador de la república en las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de la Unión de 1994-2000, tiempo durante el que además desempeñó el cargo de presidente de la Comisión de Cultura del senado y participó como vicepresidente en otras dos comisiones senatoriales.

Realizó sus estudios en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, donde se graduó en Administración Industrial en 1970. Cursó estudios de posgrado en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se graduó en Administración en el IPADE en 1972 y obtuvo su maestría en administración en el Tecnológico de Monterrey en 1974.

En el campo de los negocios ha sido consejero de diversas empresas como BBVA, Grupo Industrial Alfa, Versax, Hylsamex, Sigma Alimentos, Alpek, y Pigmentos y Óxidos.

¿Por qué iba a dejar su cargo?

El político anunció a principios de mes que su renuncia obedecía a un cáncer que padecía desde hace varios meses.

Agregó que también decidió suspender sus tratamientos médicos.

¿Qué tan rico es el municipio de San Pedro Garza García?

Ubicado en el estado de Nuevo León, San Pedro Garza García es considerado uno de los municipios más ricos del país, con un ingreso laboral promedio de 47,956 pesos mensuales, cifra muy por arriba de los casi 15,000 pesos que tiene Nuevo León, de acuerdo a datos oficiales.

A nivel nacional, un hogar tiene un ingreso promedio de 25,955 pesos, según el Inegi.

Ocupa la posición 17 como la localidad con menor rezago social en el país.

La economía de San Pedro Garza García tiene un fuerte vínculo con Estados Unidos, país a donde envía asientos convertibles, refrigeradores o partes de los mismos.

La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Rating destacó que en 2022, el PIB per cápita de San Pedro fue de 79,588 dólares, el más alto entre los municipios mexicanos que promediaron 11,290 dólares.