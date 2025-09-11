“Huacho” Díaz impulsa el ‘renacimiento’ de Yucatán con ordenamiento y desarrollo

“(Hay) oportunidades estratégicas por la ubicación. Yucatán está atrayendo hoy a muchas empresas, nosotros estamos dando muchas facilidades para que se instalen y generen empleos”, expuso.

El mandatario destacó que el estado tiene 300,000 nuevos “yucatecos”, que son personas de otros estados que ven en la entidad la oportunidad de trabajar, instalar sus empresas y vivir de forma segura.

“Seguimos siendo el estado más seguro del país, estamos en homicidios dolosos en lugar 32, hay cero secuestros al año. La gente quiere tener a su familia donde sus hijos pueden salir con tranquilidad”, ponderó.

No obstante, el gobernador dijo que el reto es crecer con “ordenamiento territorial”, por lo que su administración implementa un plan de desarrollo urbano especial para la Zona Metropolitana de Mérida.

“Para aprovechar que se genere inversión, derrama económica y prosperidad compartida, y cumplamos el compromisos de acabar con las desigualdades, queremos nivelar”, recalcó Díaz.