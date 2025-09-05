Publicidad

Estados

Huracán Lorena se degrada pero provocará lluvias torrenciales en México el fin de semana

Se recomienda a la población mantenerse informada, evitar zonas inundables y conducir con precaución este fin de semana.
vie 05 septiembre 2025 08:20 AM
Lorena se degradó a ciclón post-tropical, pero seguirá dejando fuertes lluvias el viernes y sábado.

El huracán Lorena, que primero se degradó a tormenta tropical y después a ciclón post-tropical, continuará generando fuertes lluvias en distintas regiones de México este viernes y durante parte del fin de semana.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que a las 3:00 de la madrugada de este viernes el sistema perdió fuerza y se descartó que toque tierra en la península de Baja California.

Efectos de Lorena para este fin de semana

Aunque el ciclón Lorena ya perdió fuerza y se degradó a sistema post-tropical, sus desprendimientos nubosos seguirán provocando lluvias intensas en varias regiones del país.

En las próximas horas se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit, mientras que en Sonora, Durango y Sinaloa las lluvias podrían alcanzar niveles intensos.

La onda tropical número 30, que se extiende sobre el occidente del país, también dejará chubascos y lluvias fuertes en esa región. A esto se suma la interacción de canales de baja presión y la entrada de humedad desde ambos océanos, lo que generará tormentas eléctricas, posible caída de granizo y lluvias generalizadas en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

Los estados de Guerrero y Oaxaca deben estar especialmente atentos, pues ahí se prevén lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

A pesar de este panorama, en gran parte del país continuará el ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas que podrían superar los 40 grados en Nuevo León y Tamaulipas.

En resumen, México tendrá un fin de semana marcado por la combinación de lluvias intensas y calor extremo, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones en carreteras y zonas urbanas propensas a encharcamientos.

Pronóstico de lluvia para cada estado

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Sonora (oeste y sur), Sinaloa (centro y norte) y Durango (norte, centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Aunque Lorena ya no representa un riesgo de impacto directo, sus remanentes seguirán afectando gran parte del país con lluvias intensas y calor extremo. Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, deslaves y condiciones peligrosas en carreteras.

