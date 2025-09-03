México y EU 'aprietan' a cárteles: van por túneles, flujo financiero y drogas

En este nuevo acuerdo, se habla de una colaboración reforzada entre las instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales.

"Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas”, dice el comunicado conjunto de México y Estados Unidos.

Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes:



Las claves del entendimiento

Por su ubicación geográfica, México y Estados Unidos enfrentan problemáticas comunes, por lo que en materia de seguridad acordaron medidas para fortalecer la frontera y combatir a los cárteles con respeto a la soberanía.

“Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman nuestra cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”, dice el comunicado conjunto.

Entre las medidas que se acordaron destacan:

*Fortalecer la seguridad fronteriza. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, tanto México como Estados Unidos han tomado medidas para fortalecer la seguridad fronteriza, entre ellas, el envío de militares.

*Eliminar túneles clandestinos. Ante el incremento en la seguridad fronteriza, grupos criminales optan por la construcción de túneles para enviar droga hacia Estados Unidos, por lo que con el entendimiento, la destrucción de esos espacios será una prioridad binacional.

*Abordar flujos financieros ilícitos. Ambos gobiernos reconocen que el crimen genera miles de millones de dólares, por lo que para su combate es necesario apuntar contra sus flujos financieros.

*Prevenir el robo de combustible. El llamado huachicol se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para los cárteles, por lo que el objetivo es mejorar la coordinación entre ambos gobiernos para evitar el robo de combustible.

El huachicol se ha convertido en una actividad rentable para organizaciones criminales, por lo que la han incluida en su catálogo delictivo. (Foto: Secretarías de Estado/Cuartoscuro.)

*Detener el flujo de drogas y armas. Debido a su vínculo con las miles de muertes que se generan cada año, ambos países se comprometieron en el combate al tráfico de sustancias y armamento.

“Este entendimiento al que hemos llegado incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia, y el tráfico de drogas y de armas ilícitas, cada uno en su territorio. También, hablamos de la eliminación de túneles ilícitos que van de un lado a otro de la frontera, intercambio de información, capacitación y seguridad fronteriza”, aseguró el canciller De la Fuente.