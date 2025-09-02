Tormenta Lorena será huracán y pegará en México: trayectoria y estados afectados

Prevén que Lorena sea huracán
Según el pronóstico, Lorena podría alcanzar la fuerza de huracán categoría 1 la tarde del miércoles 3 de septiembre. El jueves se espera que pierda intensidad y se degrade a tormenta tropical, con la que impactaría México el sábado 6.
¿Dónde impactaría según su trayectoria?
De acuerdo con las proyecciones de Conagua , Lorena tocaría tierra como tormenta tropical el sábado en Baja California Sur. También se esperan afectaciones en zonas cercanas de Baja California, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones.
Estados afectados por Lorena
Los desprendimientos nubosos de Lorena provocarán lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Jalisco, Colima y Michoacán.
Se prevén además rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en las costas del sur de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. En el Golfo de California y Sinaloa se esperan rachas de 40 a 60 km/h.
Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, provocando encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Por ello, se exhorta a la población a seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, atender las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y el oleaje elevado.
¿Cuántos huracanes van?
El SMN estima que este año se formarán entre 16 y 20 tormentas o huracanes en el Pacífico.
Hasta la fecha, se han registrado 14 fenómenos, por lo que aún faltarían al menos dos del pronóstico mínimo o hasta seis del máximo. Los registrados son:
-Alvin: Tormenta tropical
-Bárbara: Huracán categoría 1
-Cosme: Tormenta tropical
-Dalila: Tormenta tropical
-Erick: Huracán categoría 4
-Flossie: Huracán categoría 3
-Iona: Huracán categoría 3
-Keli: Tormenta tropical
-Gil: Huracán categoría 1
-Henriette: Huracán categoría 1
-Ivo: Tormenta tropical
-Juliette: Tormenta tropical
-Kiko: Tormenta tropical
-Lorena: Tormenta tropical
Lorena representa un riesgo importante para varias regiones del país, por lo que se recomienda mantenerse informado y seguir las indicaciones de Protección Civil para prevenir daños.