Julio César Chávez Jr retoma entrenamientos tras salir de penal

A través de la cuenta de Instagram del Coliseo Boxing Club, propiedad del también boxeador Juan Francisco “Gallo” Estrada, se observa a Julio César Chávez Junior entrenando con pants azul y playera negra. Afeitado y con el cabello corto, un atuendo distinto a las imágenes de su captura por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE) en julio pasado.

Durante su entrenamiento, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano golpea costales y peras, realiza combinaciones y ejercicios con mancuernas y guantes o incluso solo con las manos vendadas.

La reaparición de Julio César Chávez Junior se da a unos días de que el boxeador fuera puesto a disposición de un juez federal tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos.

Tras la audiencia celebrada en Sonora, el juez federal vinculó a proceso al boxeador por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, sin embargo, el proceso penal podrá llevarlo en libertad y fijó un plazo de tres meses para que se realicé la investigación complementaria, tiempo en el que las autoridades mexicanas deberán probar sus acusaciones en contra del púgil.

Julio César Chávez Junior fue deportado por autoridades estadounidenses a la frontera con México, donde fue entregado a autoridades mexicanas el pasado 19 de agosto.