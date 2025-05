Gobernadores del PAN votarán en elección judicial, a pesar de llamado de Romero

Los que no votarán

Otros políticos ya han anunciado que no acudirán a votar en la elección judicial, entre ellos, Jorge Romero, Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya.

El líder el PAN aseguró que no llamaría a los mexicanos a no votar porque es un derecho, sin embargo, comentó que en su caso, no ejercería su voto porque no quiere respaldar un proceso que pone en duda la democracia.

“Yo no votaré, pero no me voy a quedar callado. Las familias mexicanas merecen un poder judicial en el que sí se pueda confiar”, escribió en sus redes sociales.

El excandidato presidencial Ricardo Anaya, manifestó su respeto a los ciudadanos que saldrán a las urnas, pero aclaró que él no participará en la elección.

“Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia voy a hacer parte de este atraco, no acudiré a ese vulgar fraude y por lo tanto no saldré a votar este domingo”, aseguró.

La también excandidata presidencial Xóchitl Gálvez tampoco acudirá a votar porque, afirmó, no quiere ser parte de la “farsa” que representa la elección del domingo.

“Está por desaparecer la división de poderes con la elección judicial. No seré parte de esta farsa. Participar sería legitimar un proceso que ya se decidió por dedazo desde el Ejecutivo”, escribió en redes sociales.

Además, consideró, que la elección de este domingo es una “simulación” solo para legitimar a quienes ya fueron electos para ocupar cargos en el Poder Judicial.

El exlíder del PAN, Marko Cortés, tampoco votará en la elección del próximo domingo, al considerar que es un proceso que está “viciado” de origen.

“No vamos a ir a votar porque no creemos en el proceso, por que está viciado de origen y por que no voy a avalar lo que yo mismo he denunciado desde el inicio y donde está claro que es el gobierno el que se va hacer de los magistrados de los jueces y tristemente también los criminales”, aseguró.