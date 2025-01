Morelos denuncia irregularidades por 40 mdp durante gestión de Cuauhtémoc Blanco

Maldonado Ceballos precisó en conferencia de prensa que, entre los asuntos que se denuncian, se encuentran los relacionados con las obras de rehabilitación de las bóvedas del Mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca (Infraestructura-Desarrollo Económico), la contratación de un artista y diversas indemnizaciones pagadas fuera de los montos que señala la normativa por parte del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq).

En lo que se refiere a los terrenos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, el funcionario señaló: “Hacemos un llamado a los exservidores públicos que llevaron a cabo la adquisición de lotes (en el lago de Tequesquitengo) de forma irregular para que hagan la reversión de los mismos al Estado, conforme a las características que les fueron entregados, antes de que se realicen las denuncias correspondientes”, mencionó.

Maldonado Ceballo detalló que, de las seis denuncias presentadas, cuatro son en materia penal y dos en materia administrativa, incluyendo una por ejercicio ilícito en funciones.

El consejero jurídico expresó que las acciones legales emprendidas no forman parte de una persecución política, sino de un ejercicio de transparencia y apego a la filosofía del gobierno de “La tierra que nos une”; no obstante, enfatizó que esta primera etapa no es limitativa y se presentarán las denuncias que sean necesarias.

“Este es un ejemplo también para esta administración. No habrá lugar a actos de corrupción y que sirva esto como ejemplo a las y los servidores públicos que acompañamos en la presente administración a la titular del Poder Ejecutivo. El gobierno del Estado tiene confianza en que la autoridad investigadora desarrollará su actuar en apego al marco legal y a los principios éticos que rigen dicha institución”, agregó.