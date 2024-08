Captura de "El Mayo” Zambada provoca ola de asesinatos en Sinaloa

De acuerdo con el periódico Reforma , medio millar de militares desfilaron por las calles de Culiacán en convoy exhibiendo armas de alto calibre. Previamente del 26 al 28 de julio ya se habían enviado a Sinaloa 400 elementos de la Sedena, poco después de la captura de "El Mayo" Zambada y Guzmán López.

El diario indica que despliegues similares de la fuerza del Estado mexicano fueron vistos en octubre de 2019, en el primer intento de captura de Ovidio Guzmán López, "El Ratón", hijo del "El Chapo" Guzmán, así como en 2006 y 2012, durante la ‘guerra’ contra las drogas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó el lunes en su conferencia matutina que aún se estaban investigando los homicidios y deseó que no se incremente la violencia en la entidad.

“Nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa, que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia. Esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación, no ha habido confrontación de grupos”, sostuvo.