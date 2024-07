Gobierno de NL: no se ha recibido aviso formal sobre pausa de planta de Tesla

Samuel García y la llegada de Tesla

A inicios de 2023 comenzaron las especulaciones sobre la llegada de Tesla a México. Fue así que, en febrero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo su primer acercamiento con Elon Musk, a través de una llamada telefónica.

El 1 de marzo de 2023, durante el Investor Day que se llevó a cabo en Austin, Texas, Elon Musk confirmó públicamente que tenía el plan de construir la gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo Léon, la cual sería clave para la producción de la siguiente generación de vehículos eléctricos de la compañía.

El anunció fue celebrado enseguida por el gobernador Samuel García, quien a través de X publicó una fotografía a lado de Musk.

AMLO acusa especulación de Tesla

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Tesla de haber recurrido a una práctica de especulación para aumentar el precio de sus acciones:

“Deben de tener ellos otro plan de negocio o ya hicieron el negocio, pero también estas empresas muchas veces no producen sino especulan, dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya en la producción pasa a un segundo plano. Es un mal que estamos padeciendo en estos tiempos en el mundo porque eso no le da solidez al progreso de las naciones, no se puede avanzar con pasos firmes si no hay producción y hay empleos, la especulación financiera no es realmente signo de prosperidad, es una forma de especular y de obtener dinero sin producir”, planteó.

Mientras tanto, el gobierno de Samuel García, quien desde 2023 ha presumido con bombo y platillo la planta de Tesla en Nuevo León, fue criticado por permanecer en silencio durante varias horas tras el anuncio de Musk.