AMLO acusa a Tesla de especulación, tras posible pausa de planta en Nuevo León

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Tesla de haber recurrido a una práctica de especulación para aumentar el precio de sus acciones, pues, a pesar de haber anunciado en 2023 que construiría una planta en Nuevo León, no la iniciaron y ya pausaron el proyecto para cuando hayan concluido las elecciones de Estados Unidos.

“Deben de tener ellos otro plan de negocio o ya hicieron el negocio, pero también estas empresas muchas veces no producen sino especulan, dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya en la producción pasa a un segundo plano. Es un mal que estamos padeciendo en estos tiempos en el mundo porque eso no le da solidez al progreso de las naciones, no se puede avanzar con pasos firmes si no hay producción y hay empleos, la especulación financiera no es realmente signo de prosperidad, es una forma de especular y de obtener dinero sin producir”, planteó.

