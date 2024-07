Giran orden de captura contra el panista Miguel Ángel Yunes Márquez

Yunes ha asegurado que es un perseguido político por parte del Gobierno de Veracruz.

Horas antes de que se emitiera la orden en su contra, el político dijo que nunca se doblaría ante las presuntas presiones en su contra.

''Después de acudir a la audiencia a la que fui convocado el día de hoy, me queda muy claro que no hay justicia posible en Veracruz, que los jueces locales están al servicio del poder, no de la justicia'', dijo en sus redes sociales.

El miércoles después de que el panista Miguel Ángel Yunes Márquez avisó que por cuestiones de salud no podría acudir de forma presencial a la audiencia había en su contra por diversos delitos, el Poder Judicial de Veracruz pidió la ayuda de la embajada de Estados Unidos para localizarlo.

Esta semana, el gobernador Cuitláhuac García dijo que cuando ''estos políticos saben que hay denuncias en su contra, comienzan a escabullirse".

"Yo no quiero expresar mucho, porque luego salen con que es persecución política. Que se haga apegado a derecho. En efecto, llegó a decir que 'aquí estoy, que no me voy, que yo de frente' y cosas así, pero esos desplantes ya son muy conocidos de parte de estos personajes; no es el único”, dijo el mandatario.

Hace un mes, Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares recibieron su constancia por parte de las autoridades electorales, que los acredita como senadores propietario y suplente, respectivamente.

Según sus representantes legales del senador electo, los médicos le ordenaron al panista guardar reposo, ya que tiene una lesión en las cervicales que en 2022 en playas de Antón Lizardo al practicar automovilismo.