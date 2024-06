Clima para Monterrey hoy ante la llegada del ciclón tropical UNO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este 18 de junio, en Nuevo León, se pronostican lluvias fuertes con acumulaciones de 25 a 50 mm. Y habrá viento con rachas de 50 a 70 km/h y posibles torbellinos. El jueves hay 90% de probabilidades de lluvia.

Las autoridades de la zona metropolitana de Monterrey, tras una reunión con Protección Civil, decidieron habilitar tres albergues, para los residentes de los sectores 25 de Noviembre, Valle Hermoso y Cañada Blanca.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló en sus redes sociales que el miércoles a las 2 pm comenzarán las lluvias fuertes, según los pronósticos meteorológicos. Se suspenderán las clases desde el miércoles a las 12, quedando inhábiles también los días jueves y viernes. Y, más aún, se dará por concluido el ciclo escolar este 28 de junio, dado que se esperan lluvias fuertes todo el mes.

"Si no hay necesidad de salir, no salgan. Si pueden trabajar desde casa, háganlo. No se arriesguen", pidió el gobernador.

Zonas con riesgo de inundación en zona metropolitana de Monterrey

Guadalupe

En Guadalupe, municipio vecino de Monterrey, se alertó sobre inundaciones provenientes de las afluentes que llegan del Cerro de la Silla, las colonias en alerta son: Almaguer, Pájaros Azules, Camino Real y Contry la Silla.

San Nicolás

Las áreas cercanas a los arroyos Talaverna, Topo Chico y Peña Guerra, así como los pasos a desnivel en los cruces de Manuel L. Barragán con Fidel Velázquez y Sendero.

Escobedo

Arroyo Potrerillos, las inmediaciones del Cerro del Topo Chico, Paso Cucharas y Río Pesquería, así como el cruce de la Avenida Concordia con Juárez.

Apodaca

Las carreteras Apodaca-Juárez y San Miguel, las avenidas Del Teléfono y Porfirio Díaz, y la lateral de Miguel Alemán son considerados puntos críticos.

Monterrey

Para la capital de Nuevo León, Protección Civil alertó: "Para los próximos días se exhorta tomar las precauciones necesarias por la presencia de lluvias muy fuertes a intensas, así como mantenerse informados a través de nuestros avisos meteorológicos y estar atentos a las indicaciones de Protección Civil".

En Monterrey y su zona metropolitana en general se esperan lluvias con potencial de acumulaciones de 50 a 75 mm con lluvias puntuales de 75 a 150 mm. Estos rangos podrían ser más altos para el miércoles, cuando el ciclón 'Alberto' entre completamente a tierra.

Cabe recordar que, de acuerdo con los estándares meteorológicos, las lluvias se catalogan así:

Lluvias fuertes se refieren a acumulaciones de 25 a 50 mm en 24 horas.

se refieren a acumulaciones de 25 a 50 mm en 24 horas. Lluvias muy fuertes son de 50 a 75 mm.

son de 50 a 75 mm. Lluvias intensas corresponden a acumulaciones de 75 a 150 mm.

Por lo cual podría haber zonas con riesgo de inundaciones.