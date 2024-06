Tras impacto de Otis, estiman que 21,000 niños no han regresado a clases

Las autoridades educativas estatales y federal anunciaron también la reconstrucción de 928 escuelas dañadas en Acapulco, con una inversión de 314 millones de pesos.

Sin embargo, las asociaciones reportan que hasta 40 escuelas del nivel básico de Guerrero continúan sin actividades. En muchas de estas la rehabilitación no se ha concretado.

“Si no se ha logrado rehabilitar las aulas, no es por cuestión de recursos, existen, solo tienen que aplicarlos”, afirmó David Calderón, director del Centro de Excelencia de Save The Children México.

Esta organización estima que el huracán Otis, que tocó la costa de Guerrero el pasado 25 de octubre de 2023, dejó poco más de 1 millón de personas afectadas, de las cuales 384,379 son niñas, niños y adolescentes.