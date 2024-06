Yolanda Sánchez Denunció secuestro el año pasado

En septiembre de 2023, Yolanda Sánchez Figueroa aseguró que su secuestro se trató de un asunto político, pues los captores no le pidieron dinero, pero sí le realizaron peticiones a cambio de su libertad.

“Emocionalmente no estoy bien. No he procesado esto. Físicamente no me dañaron. Me trataron bien. Pero emocionalmente no estoy bien”, dijo la funcionaria durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus.

“Peticiones que me realizaron están bajo investigación. Para no obstruir la investigación, quisiera no mencionarlas. No pidieron rescate”, expresó.

“Sí fue un secuestro político. No hemos decidido si seguiremos como alcaldesa. Es una situación que debo valorar, sobre todo por mi familia. Mis hijos son los más afectados. Nunca creí necesitar seguridad”, dijo cuando Loret le preguntó el móvil del secuestro.

La presidenta municipal señaló que la liberaron por la presión de los medios de comunicación y del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció en su mañanera para que autoridades se coordinaran y la hallaran con bien.

Sánchez fue liberada en ese momento tras ser secuestrada en Zapopan, Jalisco.

"Nos da mucho gusto informar que la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez, se encuentra con vida y ya está en compañía de las autoridades en Michoacán", indicó en ese momento Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Autoridades capturaron a tres personas involucradas en ese secuestro.