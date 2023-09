“Fue político mi secuestro”, dice alcaldesa de Cotija; caen involucrados

Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, aseguró que su secuestro se trató de un asunto político, pues los captores no le pidieron dinero, pero sí le realizaron peticiones a cambio de su libertad.

“Emocionalmente no estoy bien. No he procesado esto. Físicamente no me dañaron. Me trataron bien. Pero emocionalmente no estoy bien”, dijo la funcionaria durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus.