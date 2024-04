El secretario calificó los hechos como "atípicos", pues indicó que ninguna de las personas liberadas presentó una denuncia.

Todas las personas ya localizadas se han reportado físicamente bien, además de que se han negado a declarar y someterse a algún estudio médico.

Mérida Sánchez apuntó que, si confirma que estas personas fueron privadas de libertad, fue algo cometido por grupos delincuenciales, por lo que "son hechos atípicos que suceden no solo aquí en Sinaloa sino en cualquier parte de la República: "Vemos que son situaciones atípicas porque no son diario, bueno, en algunos estados no son diario".