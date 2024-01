Arman a niños y niñas en Guerrero como policías comunitarios

La incorporación y presentación de estos niños y adolescentes como parte de la autodefensa se da luego de que el 19 de enero fueron privados de la libertad una pareja y sus dos hijos, quienes hasta hoy siguen desaparecidos.

Esta no es la primera vez que niños y adolescentes son armados en Guerrero. En 2020, en regiones de Guerrero, comunitarios del municipio de Chilapa armaron también a niños y adolescentes, luego del asesinato de diez músicos indígenas en un ataque armado.

En un discurso realizado durante su presentación, los infantes exigieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que apoye a nueve viudas, a 14 niños huérfanos y a 34 indígenas desplazados de la comunidad de Acotapaxtlán, en Guerrero, quienes fueron víctimas del grupo delictivo conocido como Los Ardillos.

En ese entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este tipo de acciones que calificó como "prepotentes".

“Eso de formar niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad ni siquiera con el poder porque el poder es humildad, esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no se consigue nada. Hacen ruido en las redes sociales, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va aplaudir por eso”, mencionó en enero de 2020.

En ese entonces, según dijo, la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargaría de atender dicha problemática. Sin embargo, cuatro años después, niños y adolescentes vuelven a ser armados ante el clima de inseguridad que se vive en la región.