Mil tiros y una carta póstuma, lo que se sabe tras el asesinato de Hipólito Mora

Hipólito Mora pide en carta póstuma que su muerte “no sea en vano”

La mañana de este viernes, David Ceballos, asesor político de Hipólito Mora, dio a conocer una carta póstuma del exlíder del grupo de autodefensas en Michoacán.

En la carta, Hipólito Mora preveía que su muerte sería peleando. “Que mi muerte no sea en vano y tanto mi familia, como mis amigos y fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que yo empecé siga siendo por una causa justa para los ciudadanos. Aquí y en el otro mundo soy y seguiré siendo Hipólito Mora”, dice en la carta.

Un sombrero descansa sobre el ataúd del difunto líder de las autodefensas Hipólito Mora, quien fue asesinado junto con sus guardaespaldas durante un ataque de asaltantes desconocidos, en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Michoacán, México, el 30 de junio de 2023. (Foto: Iván Arias/Reuters)

“Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos, yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte: ¿dónde estabas por qué me huías tanto?”, egragó el exlíder de autodefensa en el escrito.

Hipólito Mora también pidió que los michoacanos sean valientes y logren romper el yugo del crimen organizado, y reclamó a la actual administración que voltee a ver a sus ciudadanos. “… que el Gobierno que esté al momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos”.

David Ceballos informó que Hipólito Mora buscaría ser candidato en 2024, por lo que su equipo ya trabajaba para que él llegara a una tribuna y desde ahí continuar con su lucha y no con las armas donde muchos inocentes pierden la vida.

Pese a vivir varios atentados, Hipólito Mora decía no temer a la muerte. Los restos de Hipólito Mora son velados este viernes en la Ruana.

"A lo mejor a mí me va a pasar lo mismo", dice hermano de Hipólito Mora

Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, dijo este viernes que muy poca gente ha querido ir al velorio porque la población tiene miedo y se encuentran expuestos a que les pase lo mismo que a su hermano.

“Se avecina una sorpresa, aquí a lo mejor va a haber más muertes porque si el gobernador no nos apoya y nos sigue dejando solos, vamos a agarrar las armas otra vez. A mí ya mucha gente me está llamando que están puestos y si no nos dan la protección de debemos tener vamos a tomar las armas”, dijo.

Guadalupe Mora insistió en entrevista con Milenio, que las autoridades dejaron solo a Hipólito, pese a que recientemente había sido víctima de dos atentados.

Josá Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, ha pedido el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. (IVAN ARIAS/REUTERS)

“Llegaron muchos sicarios, con armas de mucho poder, atravesaron el blindaje de su camioneta y todavía se baja la mentada “Sirena”, Heladio Cisneros y le prendió fuego”, relató.

De acuerdo con Guadalupe Mora, el jefe de la “Sirena”, quien presuntamente es jefe de plaza del cartel de “Los Viagras” en Michoacán, obedece a las órdenes de Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”.

Los restos de Hipólito Mora serán sepultados la mañana de este sábado, mientras que durante este viernes y con la asistencia de pocas personas se vela su cuerpo.

“A él lo mataron porque él decía la verdad de cómo estaban las cosas aquí, del gobierno y de los criminales, yo también estoy haciendo lo mismo y a lo mejor me va a pasar lo mismo, no me importa, quiero que todo México sepa la situación que tenemos aquí en la Ruana con este gobierno que no sirve para nada”, dijo Guadalupe Mora.

El priista Guillermo Valencia, quien en 2021 siendo candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia fue víctima de un ataque armado, pidió al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla garantizar la seguridad de quienes asisten a despedir a Hipólito Mora y es que según se ha dado a conocer, en estos momentos La Ruana se encuentra sin la parecencia de policías.