¿Qué se sabe del secuestro en Chiapas de 16 trabajadores de la SSyPC?

La respuesta de AMLO

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secuestro de los trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) se debía a una confrontación entre grupos de Chiapas y adelantó que dio la instrucción de rescatarlos con vida.

“Estamos trabajando sobre esto, son trabajadores de penal de Ocozocuatla que fueron detenidos, secuestrados y estamos trabajando en eso y en otras investigaciones, pero ya estamos actuando. La instrucción es que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados”, afirmó.

El presidente explicó que al parecer el secuestro tiene como fondo un enfrentamiento entre grupos que operan en la entidad.

“Al parecer es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tienen por qué ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacer daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes”, destacó.

López Obrador adelantó que no habrá impunidad para quienes perpetraron el secuestro, pues ahora "el gobierno no es cómplice de la delincuencia, entonces que no estén pensando que somos iguales para que dañen a nadie, que no dañen, y vamos a continuar garantizando la paz y la tranquilidad”, dijo.

La exigencia del grupo armado para liberar a los trabajadores

En el video que circuló en redes sociales, en el que los funcionarios reaparecieron con vida, uno de ellos dio un mensaje en el que se solicitó la intervención del gobernador Rutilio Escandón, para que ellos puedan regresar con su familia.

"Por tal motivo, las exigencias son las renuncias de Francisco Orantes Abadía, Roberto Yahir Hernández, así como del licenciado Marco Antonio Burguete Ramos de la Secretaría de Seguridad Pública”, agregó.

Francisco Javier Orantes Abadía es el subsecretario de Seguridad Pública del estado; Marco Antonio Burguete Ramos, director de la Policía Estatal Preventiva y Roberto Yahir Hernández Terán, director de la Policía Estatal Fronteriza.

En medio de la confusión sobre el caso, los familiares de los funcionarios exigen a las autoridades resolver en lo inmediato este problema, destituyendo a los altos mandos o funcionarios de la policía estatal que se mencionan en el video que ha circulado en redes sociales.

Tras tener una conversación con el jefe del Estado Mayor de la SSyPC , Carlos Mario Solís Estrada, una mujer expresó al funcionario que se debe actuar con más eficacia ya que no han obtenido ninguna respuesta favorable, por lo que la incertidumbre sobre el paradero de los retenidos es latente.