“Hoy un grupo de personas ajenas a Coahuila, con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y lo que aquí sucede quiso venir a decirnos qué hacer”, expresó.

Agregó que no cederá a presiones políticas de ningún tipo a unos días de que finalice el periodo de campañas.

“No voy a declinar y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan (Morena y el PVEM), su candidato (Armando Guadiana) no va a ganar”, aseveró.

NO VOY A DECLINAR, EN COAHUILA NO ACEPTAMOS LAS IMPOSICIONES DEL CENTRO DEL PAÍS.#SíHayOtroCamino#YoConLenin pic.twitter.com/TyJ0zMbKFF — Lenin Pérez (@leninperezr) May 27, 2023

En diversas entrevistas, Lenin Pérez responsabilizó a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por la fragmentación de las candidatura y de que no se haya concretado una alianza entre el partido fundado por López Obrador, el PT y el PVEM, por lo que se mantuvo en la postura de no declinar por Guadiana.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció hoy que declinará en Coahuila a favor de Armando Guadiana, candidato de Morena.

El anuncio fue dado por Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM, y Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, en compañía de Armando Guadiana y la dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado.

En el evento no estuvo Lenin Pérez, quien aparecerá en la boleta del 4 de julio abanderado por el Partido Verde.

“El día de hoy estamos definiendo el 2024, porque es cuando se actúa en favor de los principios, en favor de lo que pide la gente o a intereses personales y estamos muy contentos de que el llamado que hicimos a sumar el voto del cambio para evitar que el PRI llegue a cien años en Coahuila”, dijo Mario Delgado, dirigente morenista.

“Quien puede lograr ese cambio es Armando Guadiana, que ahí está Morena, no fuimos en alianza, pero solo estamos en la pelea. Tenemos la posibilidad de triunfo. Necesitamos llegar el día de la elección con una ventaja importante para que no tengan la tentación del fraude, para que no tengan la tentación del robo”, agregó.

Delgado celebró que el Partido Verde haya decidido acompañar a Morena en el proceso de 2023.

Armando Guadiana contará con el respaldo del Partido Verde en Coahuila. (Foto: Especial )

Por su parte, Karen Castrejón, del Partido Verde, señaló que han privilegiando a la gente del estado de Coahuila, más que a los candidatos, por lo cual decidieron “avanzar y consolidar la Cuarta Transformación aquí en este estado”.

“En ese sentido, apoyamos a la candidatura a gobernador de Armando Guadiana, quien es el que verdaderamente apoyará a la gente de abajo, a la que menos tiene y poder lograr esos principios que hoy se requieren para que también llegue la transformación a este estado”, dijo.

La política hizo el llamado a la militancia del Verde y a sus simpatizantes “a trabajar en conjunto también y le tomamos la palabra al compañero Mario Delgado para poder consolidar, y para poder trabajar un proyecto en con junto para el 2024”.

“Hoy refrendamos el compromiso que tenemos con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y seguimos juntos buscando la transformación, no sólo en el estado de Coahuila, sino para que se concrete en todo el país”, destacó.

Esta misma semana, el Partido del Trabajo (PT) pidió a Morena y su dirigente, Mario Delgado, que Armando Guadiana decline a favor de Ricardo Mejía en la elección del estado de Coahuila.

Mario Delgado ofreció antes al Partido del Trabajo y al Verde Ecologista de México encabezar su gobierno tripartita en Coahuila, a cambio de que sus candidatos, Ricardo Mejía y Lenin Pérez, declinaran a favor de Armando Guadiana.