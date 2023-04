Autoridades hallan a personas reportadas como desaparecidas en carretera de SLP

“Con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Guardia Nacional (GN); Guardia Civil Estatal; Policía de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, así como de la Seguridad Pública de Matehuala y la Fiscalía de Guanajuato, la tarde de este jueves se logró la localización hasta el momento de 35 personas en una brecha de San Gabriel, Matehuala”, precisó la SSP.

Para la localización de las personas, se recurrió a seis helicópteros para realizar una búsqueda aérea de las personas que fueron reportadas como desaparecidas desde las 03:00 horas del pasado 4 de abril.

Halladas con vida

El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de San Luis Potosí, Miguel Gallegos Cepeda, confirmó que las personas fueron localizadas con vida y en buen estado de salud.

“Han sido localizadas un grupo de personas, no se precisa todavía, si son 23 el número de personas, de hecho esta cifra nunca fue reconocida por el gobierno de San Luis Potosí ni por la Fiscalía por la carencia de las denuncias. Hay solamente un par de fichas abiertas ante la Comisión Estatal de personas correspondiente a los dos operadores de una empresa arrendadora de Guanajuato pero el número de personas dentro las unidades no ha sido definido”, dijo en una entrevista con Enfoque Noticias.

El funcionario explicó que las personas fueron encontradas en un sitio cercano al último reporte de geolocalización de las camionetas.

Converso en Enfoque Noticias con Miguel Gallegos Cepeda, Vocero de Seguridad de San Luis Potosí, sobre la desaparición de 23 personas.

Medios locales y algunas autoridades, informaron inicialmente que el número de desaparecidos sumaba 23 personas, contando a los dos choferes. El rastro de los viajeros, que salieron del municipio de San Felipe, en Guanajuato, con destino a la ciudad de Saltillo, en Coahuila, se perdió la madrugada del martes en la localidad de Matehuala, en territorio potosino.

El gobierno de Guanajuato informó que posiblemente se trataba de personas migrantes, las que fueron localizadas con la ayuda de los helicópteros del gobierno estatal.

Son localizadas y rescatadas 35 personas migrantes, al parecer centroamericanas, gracias al apoyo enviado de helicópteros de Seguridad Guanajuato del gobierno de Guanajuato y tras labores de búsqueda en San Luis Potosí.

En conferencia previa, el vocero de seguridad en San Luis Potosí insistió que no se tenía el número de los desaparecidos. "El número de personas no lo tenemos definido porque la información no ha surgido (...) no hay una lista de nombres como tal de los ocupantes de estas camionetas", dijo.

La empresa de transporte alegó que no contaba con esta información pues las dos camionetas donde viajaban los turistas habían sido contratadas por un tercero, por lo que no tienen detalle de sus ocupantes, explicó el funcionario estatal.

En los operativos de búsqueda se localizó una de las camionetas abandonada, aunque sin rastro del chofer ni de los pasajeros, comentó Gallegos.

El funcionario informó también que, según autoridades de Guanajuato, uno de los choferes se habría comunicado con la empresa de transporte diciendo que presuntos captores estaban solicitando un rescate por los desaparecidos, pero eso no se había confirmado por las autoridades potosinas.