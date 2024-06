Gálvez y Alfaro piden a Morena que se reconozca que perdieron en Jalisco

En democracia se gana y se pierde. Morena debe reconocer sus derrotas al igual que en la oposición aceptamos sus victorias.



Toda mi solidaridad con @PabloLemusN, quien resultó ganador por la decisión de la mayoría de los jaliscienses y hoy sufre una embestida del Estado y de… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 7, 2024

Además se solidarizó con Pablo Lemus, pues dijo que el emecista sufre una "embestida del Estado" y de Morena para arrebatarle "a la mala" su triunfo.

Mientras, el aún gobernador Enrique Alfaro señaló que defenderá la voluntad de los jaliscienses expresada el pasado 2 de junio en las elecciones.

"Yo confío plenamente en que la voluntad de los Jaliscienses se va a respetar. La vamos a defender todos con toda nuestra fuerza, porque eso no podemos dejarlo en tela de duda", declaró en la inauguración de las nuevas instalaciones del Consejo de la Judicatura de Jalisco.

Esto sucede después de que el dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró no tener confianza en el proceso de recuento de votos por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), ya que aseguró que ha existido irregularidades para ello, como la desaparición de un millón de votos y violación del protocolo de traslado de boletas electorales.

"No hay cadena de custodia de los paquetes electorales en Jalisco, y si no hay cadena de custodia no hay certeza de los votos", agregó