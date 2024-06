Morena pide al INE atraer conteo de Jalisco; consejera del INE explica reglas

La inconformidad de Morena

Desde el miércoles, el conteo de votos tras la elección por la gubernatura de Jalisco ha desatado un choque entre el partido y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).

Mientras se dio el recuento de votos y el cómputo de distritos, el líder nacional de Morena, Mario Delgado y la candidata morenista Claudia Delgadillo han denunciado que más de 1 millón de votos se encuentran desaparecidos.

Ante dichas acusaciones, que se sumaron los señalamientos que Morena de opacidad e irregularidades cometidas por el IEPC Jalisco, el organismo electoral, encabezado por la consejera presidenta Paula Ramírez Höhne, rechazó dicha situación.

A través de un comunicado, el IEPC detalló que si bien existe una diferencia entre los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) con los resultados que el IEPC dio a conocer, esto se debe a que el PREP del INE contabilizó el 93.1% de los votos, mientras que el PREP del IEPCJ cerró con 63.5% de los votos contabilizados.

De tal manera que el PREP Jalisco contabilizó una tercera parte menos de los votos que pudo contabilizar el INE, no obstante dijo que esto "esto no significa que los votos no existan, sino que solo no fueron contabilizados en el PREP".

Además, el IEPC Jalisco insistió en que los resultados que el INE dio a conocer con los que el organismo local emitió tampoco deben ser comparables porque informó, alcanzaron un número distinto de contabilización de votos, pero además porque en ellos se reportan elecciones diferentes.

"Por ejemplo, si en una de esas elecciones no se pudo recuperar algún paquete electoral, obviamente va a implicar que se cuente con un numero distinto de votos de cada elección, o bien, dado que se trata de elecciones distintas, si una persona votó por cargos federales pero no locales, también supondrá una diferencia de votos entre la elección local y la federal", apuntó.

El IEPC informó que pudo recuperar el 99% de los paquetes electorales de las 10,863 casillas que se instalaran en Jalisco, en donde se encuentran las boletos con los votos de todas las y los ciudadanos que participaron en la elección. Es así que apuntó, todos los votos se están contando y recontando debidamente en las sesiones de cómputos distritales y municipales que iniciaron este miércoles 5 de junio.

Paula Ramírez, consejera presidenta del IEPC Jalisco, en entrevista por W Radio, explicó que las discrepancias entre sus resultados preliminares con los del INE se debió a que solo lograron contabilizar el 63% de los votos, lo cual dijo, no significa que no existan los otros votos, sino que no fueron contabilizados en el PREP.

Explicó además que debido a la complejidad en los escrutinios, por la existencia de más de 40 combinaciones por las coaliciones de los partidos, algunas casillas no lograron emitir su acta de escrutinio, y como autoridad electoral recuperaron los paquetes con las boletas con el fin de llevarlos a un recuento total en la sede municipal correspondiente; además de que se encontraron actas ilegibles.

“Podíamos capturar un acta, pero no eran legibles los resultados, y por lo tanto, no los podíamos agregar a la sumatoria total, por eso estamos en este momento tan relevante que son los cómputos y recuentos que es donde podemos, digamos, corregir por decirlo de alguna manera todas estas situaciones, porque los votos son contados uno a uno”, dijo.

AMLO a favor del recuento de votos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció este viernes a favor del recuento de votos en la elección para gobernador de Jalisco.

“Que se recuenten los votos, que se revisen las actas, pero que no se hagan juicios adelantados, que se esperen, a ver cuál es el resultado, la transparencia. Se está llevando a cabo un conteo, entonces ahí se va a saber”, dijo en su conferencia de prensa.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que arrancó este 2 de junio y cerró el lunes 3 de junio a las 22:40 horas, con el 86% de actas computadas, Jesús Pablo Lemus es el virtual candidato ganar con 1 millón 5,281 votos (41.89%). Mientras que en segundo lugar está Claudia Delgadillo con 916,432 votos (38.09%).

En el conteo rápido que el Comité Técnico Asesor del INE presentó en la madrugada del lunes 3 de junio, se estimó que el porcentaje de votación para Lemus sería de entre 42.5% al 45.1% y para Delgadillo de entre 36.4% y 39.4%.