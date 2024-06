Pelea por la Gubernatura de Jalisco escala entre Morena y MC

MC acusa a Morena de hacer un montaje electoral

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Manuel Romo, en conferencia de prensa acusó este jueves a Morena que hacer un montaje electoral con el objetivo de alterar los resultados de las elecciones en el estado.

En conferencia de prensa, el emecista desmintió que falten 1.2 millones de votos por contabilizar, además exigió al dirigente nacional de Morena no intervenir en el proceso y aceptar que Pablo Lemus Navarro fue el candidato ganador de la contienda del pasado 2 de junio.

"Vino gente de la CDMX a montar un show, un show que sigue con la lógica de violencia. Hacemos un llamado de forma contundente a Morena y sobre todo a su dirigente nacional que hoy viene a reforzar las acciones que había estado implementado para obstaculizar este proceso de Manuel Cota, que pare esta estrategia de agresiones en contra de ciudadanos sino también de la autoridad electoral", dijo.

El coordinador de MC en Jalisco acusó a Morena de montar un show para desprestigiar a la autoridad electoral con mentiras, engaños y montajes, y de violenta el proceso de conteo de votos con el objetivo de engañar a la gente.

En tanto que el candidato Pablo Lemus publicó a través de X un mensaje en el que acusó a Morena de no respetan a las autoridades federales que señalan el triunfo de MC en Jalisco, por lo que anunció, "vamos a defender a nuestro estado de los violentadores".

Desde las campañas y después de su derrota, lo único que han hecho en Morena es generar violencia en nuestro estado. No les importa la voluntad de la ciudadanía, se quieren apoderar de Jalisco a la mala, no saben trabajar limpio y no saben perder. Ni siquiera respetan a las… pic.twitter.com/Dn8UrWyJpO — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 6, 2024

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), pidió sensatez a Mario Delgado, líder nacional de Morena, para reconocer los resultados de la elección en Jalisco.

“Ojalá que se sensibilice y que sea un poco más sensato el dirigente nacional de Morena, que ha estado demasiado agresivo, demasiado rijoso, y eso no es bueno para el país”, declaró en una visita al Senado.

Máynez sostuvo que después de ese proceso, Morena debe respetar los resultados y ser un buen perdedor. “Hay que ser buenos perdedores y buenos ganadores en la vida. Creo que a Morena le está faltando ser buen ganador. No son buenas las unanimidades, perdieron en Jalisco, perdieron en Guanajuato y deben reconocerlo. No se pueden tener todos los triunfos en una elección, y no es deseable, no es democrático”, comentó tras el informe de labores de la senadora emecista Laura Ballesteros.

El exaspirante a la Presidencia de México sostuvo que Morena solo reconoce los resultados cuando le favorecen, pero debe aceptarlos cuando pierde también. “Creo que lo mismo debe ocurrir en Jalisco, que Morena respete el resultado y la voluntad de millones de jaliscienses que salieron a votar, que, de hecho, salieron a votar por su candidata a la Presidencia, ella ganó en Jalisco. Entonces, no puede ser que sean válidos los votos si te favorecen y sean inválidos si no te favorecen”, agregó.