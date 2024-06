Lo que cinco mujeres poderosas le piden a la nueva presidenta

Mariate Arnal, ex Directora General de Google y actual Consejera Independiente

"Soy creyente de que el talento no tiene género. No puedes ser lo que no puedes ver, y el hecho de que haya una mujer presidenta en México por primera vez en 200 años, después de 65 mandatarios, puede inspirar a futuras generaciones, mostrando que las mujeres pueden ocupar el más alto cargo y liderar con empatía, inclusión y un compromiso con los valores democráticos, allanando el camino hacia una sociedad más justa y equitativa.

Los retos que enfrenta son muy claros: incrementar la seguridad, promover la unidad, mejorar la salud y la educación, recuperar la legalidad, y sobre todo, desarrollar un proyecto de país que nos incluya en el siglo XXI.

Necesitamos un México que pueda competir en un mundo donde la tecnología, y especialmente la inteligencia artificial, va y está trastocando todos los ámbitos empresariales y sociales.

Es crucial tener un proyecto de país que utilice los recursos que tenemos de una manera sostenible, para aprovechar el momento geopolítico que tenemos, ser competitivos y marcar las bases del liderazgo mundial al que podemos llegar.

Un reto adicional es que no la juzguen con una vara diferente, solo por el hecho de ser mujer, ni para arriba ni para abajo. Le deseo lo mejor, por el bien de todos los mexicanos."