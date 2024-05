Sheinbaum honra a AMLO; Gálvez promete unión y Máynez agradece a jóvenes

Máynez agradece a jóvenes: “El cambio lo van a hacer ustedes”

Después de 90 días dedicados a conquistar el voto joven, lo más natural era que Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), dedicara su cierre de campaña a este grupo poblacional. Y así lo hizo, fiel a la lógica que marcó su estrategia política en la contienda electoral.

El cierre de campaña de Máynez fue un festival de música en el Auditorio BlackBerry, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Su último discurso como candidato lo dedicó a la juventud, con la que dialogó en 50 universidades del país y en la que, confía, tiene el poder de cambiar el rumbo de una elección.

“Mi campaña no la hicieron los espectaculares, ni llenó de basura la ciudad. Mi campaña la hiciste tú con tu cartel, mi campaña la hiciste tú en el pizarrón de tu escuela, mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescentes y los jóvenes”, dijo ante decenas de asistentes a su llamado Máynez Capital Fest, en el que se presentaron distintas bandas y cantantes mexicanos, como Porter, Aczino y Penny Pacheco.

“Este festival es para darles gracias. El cambio no lo va a hacer un presidente, no lo hizo (Vicente) Fox, no lo hizo Morena, el cambio lo van a hacer ustedes”, agregó Máynez.

Las primeras juventudes que ingresan al Auditorio BlackBerry, donde Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, cerrará su campaña política con un concierto. 📹: @dulceanahisoto pic.twitter.com/3FC4IkZ5Eu — Expansión Política (@ExpPolitica) May 30, 2024

Ante los asistentes recordó sus principales promesas de campaña: regulación de drogas, acabar con el punitivismo y garantizar acceso a vivienda digna. “Queremos darles las gracias por lo que han hecho, por demostrarle al país que decía que los jóvenes eran apáticos, que somos una generación de cristal, los millennials, que son una generación de cristal los centennials, que no es que no nos interese la política, no nos interesa su política”, afirmó.

Máynez cerró en la Ciudad de México acompañado de Salomón Chertorivski, el candidato emecista al gobierno capitalino, quien llamó a los asistentes a votar por sus ideales. “Este país tiene alternativa si salen a votar por lo que creen”, aseguró en su mensaje con el que concluyó 90 días de campaña electoral.