Máynez: algunos políticos querían que no escapara de la tragedia en el templete

“Todavía estábamos ahí subiendo a gente a las ambulancias y los políticos del PRI, del PAN, estaban deseando que yo no estuviera aquí con ustedes. Que yo no hubiera podido escapar de la tragedia porque para ellos todo es frotarse las manos, para ellos todo es más dinero, más poder, más negocio”, aseguró.

El abanderado pidió a sus seguidores un minuto de silencio por las nueve víctimas mortales del accidente ocurrido el miércoles, cuando el templete donde se realizaba el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de MC a la alcaldía de San Pedro Garza García, se derrumbó por el fenómeno meteorológico.

Por ahora el saldo fue, además de los muertos, de 189 heridos, 36 que continúan hospitalizados; uno de ellos en estado grave pero estable, en la Clínica 21 del IMSS del municipio.

“Sin duda lo más difícil de toda la campaña fue lo que vivimos”, dijo el candidato: ”La naturaleza convirtió un día de fiesta en un día de tragedia”.

“No dejemos nunca, frente a estas lecciones que nos da la vida, no dejemos nunca de aprender de tomar esas lecciones, de tomar esas enseñanzas y de quedarnos con lo peor, con lo mejor que muestran los seres humanos frente a momentos así", comentó.

“Lo mejor es ver a hijos corriendo a rescatar a sus madres, a paramédicas a paramédicos arriesgando sus vidas. A enfermeras, enfermeros que viven en la precariedad de dobles turnos. Doctoras, doctores, personal de urgencias, de guardia, residentes salvando vidas, haciendo hasta lo imposible por combatir la muerte”, agregó.

"Lo peor es ver que hay quien incluso en esos momentos es incapaz de dar tregua de la política electoral y que la vieja política, los que llenaron este país de luto de horror, los que convirtieron a un país seguro en un país lleno de fosas, lleno de muertes de todos los días, como el expresidente (Felipe) Calderón, no repararon, no fueron capaces de tocarse el corazón, ya no digamos hacer un día de luto, una hora”, lamentó.