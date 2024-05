Iglesia católica llama a salir a votar sin miedo el 2 de junio

En la editorial del semanario "Desde la fe", la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a los mexicanos para que tomen en cuenta las propuestas o exposiciones que los candidatos hicieron en temas como combate a la violencia, medio ambiente, educación, salud y legalidad.

“Salir a votar de manera consciente y razonada; con libertad, coherencia, con un buen discernimiento que permita diferenciar entre las promesas falsas y reales”, pidió.

Recordó que estarán sometidos a votación los cargos de presidencia de México, legisladores federales, gobernadores, congresos estatales, alcaldes capitalinos, presidentes municipales y muchos otros cargos populares a nivel nacional: más de 20,000.

“Durante meses, la sociedad escuchó las propuestas políticas y llegó el momento de tomar decisiones. (...) Podemos informarnos bien para decidir, y una buena manera de hacerlo es evaluar a los candidatos en función de sus posturas respecto a la democracia, gobierno, libertad, honestidad, vida, desarrollo y sociedad civil”, apuntó.

Planteó evaluar a los abanderados y sus expresiones entorno al combate a la violencia, medio ambiente, educación, salud y legalidad, y “diferenciar entre las promesas falsas y reales”.

"(No tengamos) miedo de salir a votar, no nos dejemos coaccionar por nadie ni para votar ni para no salir a votar; ni para hacerlo por dádivas, amenazas o presiones de cualquier tipo. Todos tenemos derecho a votar libremente; nuestro voto es secreto y como tal, debe ser respetado plenamente”, agregó.